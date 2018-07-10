Таиланд отказался использовать мини-субмарину Маска для спасения детей

Тайские спасатели отказались использовать мини-субмарину Илона Маска, специально сконструированную для спасения детей из затопленной пещеры Кхао Луанг.

По словам руководителя штаба спасательной операции Наронсака Осатанакорна, использование субмарины нецелесообразно.

"Хотя технология (изготовления субмарины - Ред.) хорошая и изощренная, но она нецелесообразна для данной миссии", - цитирует Осатанакорна The Guardian.

10 июля Маск представил спасателям в Таиланде свою мини-субмарину, которая была разработана специально для спасения застрявших в пещере Кхао Луанг подростков-футболистов и их тренера.

Капсула собрана из трубы для перекачки жидкого кислорода для ракеты-носителя тяжелого класса Falcon 9. По словам Маска, она достаточно легкая, поэтому для транспортировки достаточно двух водолазов. Габариты позволят ей без проблем преодолеть узкие места в пещере.

В корпус мини-субмарины может быть помещен ребенок, после чего ее доставку к выходу должны осуществлять дайверы.

Маск также добавил, что мини-подлодка многофункциональна и может быть использована в качестве спасательной капсулы в космосе.

Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

10 июля спасатели начали завершающий третий этап операции по спасению подростковой футбольной команды из пещеры Кхао Луанг.

Ранее была спасена большая часть детей, однако в пещере все еще находятся четверо подростков и их тренер.

По словам главы спасательной миссии, все они будут выведены из пещеры в одно время.