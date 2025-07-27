Таиланд заявил о готовности к перемирию с Камбоджей — при условии взаимности
Тайское военное мобильное подразделение ведет огонь в сторону Камбоджи (Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha)
Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Ветчаячай заявил, что страна готова заключить перемирие с Камбоджей, если увидит искреннее намерение к деэскалации со стороны Пномпеня.
Об этом сообщает Reuters.
«Таиланд, в принципе, согласен на прекращение огня, но хотел бы видеть искренние намерения со стороны Камбоджи», — подчеркнул Ветчайчай.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за его посредническую роль в разрешении конфликта и призвал передать Камбодже сигнал о необходимости скорейшего диалога по урегулированию ситуации.
Вооруженное противостояние между Таиландом и Камбоджей вспыхнуло 24 июля после вооруженного инцидента на границе, во время которого погибли солдаты с обеих сторон.
В ответ:
Таиланд развернул бронетехнику, включая украинские БМ «Оплот» и БТР-3Е,
Нанес авиаудары по военным объектам в Пномпене,
Отразил попытку вторжения камбоджийских сил в провинции Трат.
26 июля президент Трамп провел телефонный разговор с лидерами обеих стран, сообщив о предварительном согласии на прекращение огня.
Несмотря на публичные заявления о перемирии, боевые действия были фактически прекращены из-за сильных проливных дождей, а не дипломатических усилий, сообщили местные источники.