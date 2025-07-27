Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Ветчаячай заявил, что страна готова заключить перемирие с Камбоджей , если увидит искреннее намерение к деэскалации со стороны Пномпеня.

Об этом сообщает Reuters.

«Таиланд, в принципе, согласен на прекращение огня, но хотел бы видеть искренние намерения со стороны Камбоджи», — подчеркнул Ветчайчай.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за его посредническую роль в разрешении конфликта и призвал передать Камбодже сигнал о необходимости скорейшего диалога по урегулированию ситуации.

Вооруженное противостояние между Таиландом и Камбоджей вспыхнуло 24 июля после вооруженного инцидента на границе, во время которого погибли солдаты с обеих сторон.

В ответ:

Таиланд развернул бронетехнику, включая украинские БМ «Оплот» и БТР-3Е,

Нанес авиаудары по военным объектам в Пномпене,

Отразил попытку вторжения камбоджийских сил в провинции Трат.

26 июля президент Трамп провел телефонный разговор с лидерами обеих стран, сообщив о предварительном согласии на прекращение огня.

Несмотря на публичные заявления о перемирии, боевые действия были фактически прекращены из-за сильных проливных дождей, а не дипломатических усилий, сообщили местные источники.