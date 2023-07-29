«Может сверху сыпаться». Украинский военный эксперт посоветовал таганрожцам выехать с города. За Дон 29 июля, 18:10 Место взрыва в центре Таганрога (Фото:Telegram channel of Vasily Golubev, Governor of the Rostov region/Handout via REUTERS)

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан после взрывов в Таганроге посоветовал местным уехать из прифронтовой зоны, которой он считает всю прилегающую к Украине российскую территорию вплоть до реки Дон.

«Таганрог находится в уже, можно сказать, прифронтовой, приграничной зоне. Естественно, все его военные объекты будут под ударами дальними системами уничтожения украинских сил. Война в воздухе, попытка перехвата наших средств поражения могут приводить в к тому, что на Таганрог может сверху сыпаться примерно также само, как сыпется на Киев или Днепр, Херсон, Одессу, Харьков», — рассказал он в эфире Radio NV.

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Поэтому, считает Свитан, таганрожцам нужно уже привыкать к подобным операциям, которые могут повлечь за собой разрушение инфраструктуры города, или уехать.

«Гражданское население страдать точно не должно. Выехать за Дон, так как [на территории] до Дона в ближайшее время может быть театр военных действий», — объяснил он.

В пятницу, 28 июля, в российском городе Таганрог прогремели взрывы. По данным властей страны-агрессора РФ, пострадали 15 человек, а росСМИ пишут о 17 раненых.

Министерство обороны РФ уже заявило, что по Таганрогу ударила Украина ракетой С-200. По их версии, ракета была сбита российской ПВО и поэтому упала на город.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал происшествие «абсолютно безграмотными действиями операторов российских комплексов ПВО».