По российскому Таганрогу нанесен ракетный удар — фото, видео 28 июля, 17:31 Последствия взрыва в Таганроге (Фото:Василий Голубев/Telegram)

По российскому Таганрогу в пятницу, 28 июля, был нанесен ракетный удар.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о ракете, разразившейся вблизи кафе «Чехов сад». Он утверждает, что погибших нет, однако есть пострадавшие.

Власти РФ заявляют о, по меньшей мере, 15 раненых. По данным росСМИ, ранены были 17 человек. На месте взрыва образовалась воронка глубиной в несколько метров. Соседние здания разрушены.

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Министерство обороны РФ ожидаемо говорит, что по Таганрогу ударила Украина ракетой С-200. В то же время, по их словам, ракета была сбита российской ПВО и упала на город.

Фото: Василий Голубев/Telegram

Фото: Василий Голубев/Telegram

Дополнено 17:43 Позже в российской Ростовской области вновь сообщили о работе ПВО. На видео, которое публикуют местные Telegram-каналы, видны следы взрыва.

Также российские власти заявили, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре в этот день произошел взрыв. По предварительной версии, там было заложено взрывное устройство. Россияне утверждают, что никто не пострадал, и разрушений якобы не было.

В организации взрыва российская пропаганда обвинила 42-летнего уроженца Украины Сергея П.

Он якобы заложил самодельное взрывное устройство в заброшенном здании операторного цеха, а после взрыва он, по словам пропагандистов, попытался уехать в Казахстан, но был задержан на границе.