Один из важных энергообъектов. В Таганроге дроны поразили электроподстанцию — OSINT-анализ

15 ноября, 07:56
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Подстанция участвует в электроснабжении Таганрога и его промышленной зоны (Фото: Telegram/@astrapress)

Подстанция участвует в электроснабжении Таганрога и его промышленной зоны (Фото: Telegram/@astrapress)

В ночь на воскресенье, 15 ноября, Таганрог атаковали дроны, одной из целей, вероятно, стала подстанция 220 кВ Т-10 (Таганрог-10), свидетельствуют данные OSINT-анализа Astra.

Издание указывает, что это один из важных энергетических объектов города. Подстанция участвует в электроснабжении Таганрога и его промышленной зоны, в том числе крупных предприятий, таких как АО ТАГМЕТ.

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В горсовете заявляли, что ПВО уничтожила БПЛА над городом, но детали о количестве не сообщили.

Telegram/@astrapress
Фото: Telegram/@astrapress
Telegram/@astrapress
Фото: Telegram/@astrapress

Также в ночь на 15 ноября в Татарстане дроны атаковали один из крупнейших нефтехимических заводов РФ — Нижнекамскнефтехим.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Электроподстанция Таганрог Война России против Украины

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