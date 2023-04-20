Российский танк в США. Пентагон объяснил, куда везут Т-90А, который заметили в Луизиане 20 апреля, 13:17 Росийский танк Т90-А был замечен в Луизиане. (Фото:Reddit)

В Пентагоне заявили, что российский танк Т-90А, который заметили в США на стоянке для грузовиков, перевозили на Абердинский испытательный полигон в штат Мэриленд.



Об этом сообщил портал The War Zone 18 апреля.

Фото танка на транспортировочной платформе опубликовали несколько дней назад на онлайн-сервисе Reddit. Он пробыл на стоянке в штате Луизиана несколько дней. OSINT-специалисты выяснили, что Т-90А изготовили в 2004 году и он достаточно современный по меркам РФ.

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Фото: Reddit

Также была информация, что танк «трофейный» — его захватили в прошлом году осенью в Украине. Однако представитель Пентагона Сью Гофф эти данные подтверждать отказался. Его пребывание в США он объяснил как «часть нашего постоянного обязательства по предоставлению Украине возможностей, необходимых ей для противодействия российской агрессии».

Фото: Reddit

«Я могу подтвердить, что танк Т-90 перевозили на Абердинский полигон, штат Мэриленд, когда у грузовика, который его перевозил, возникла механическая неисправность. Эта проблема была решена, и техника находится в безопасности», — сказал он.

Представитель Пентагона уверяет, что вред людям причинить танк не мог: активная броня была инертной, он не был вооружен и не перевозил никаких опасных материалов.