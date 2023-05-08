Россия отправляет на войну против Украины музейные экспонаты — CNN 8 мая, 17:08 Танк Т-55 в российском Арсеньеве (Фото:via CIT)

Т-55 впервые поступили на вооружение Красной армии в 1948 году, вскоре после окончания Второй мировой войны. Как пишет CNN, такие танки сейчас можно найти в музеях.



Судя по спутниковым снимкам, Россия вывозит десятки танков со склада на базе в Арсеньеве на Дальнем Востоке. По мнению историка Джона Дилейни, старшего куратора Имперского военного музея в Даксфорде, чтобы привести их в рабочее состояние, понадобится значительный объем работ.



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В последние недели прокремлевские блогеры публиковали фотографии, на которых, как утверждается, зафиксированы танки Т-55 на временно захваченных украинских территориях. Западные официальные лица тоже сообщили CNN, что видели старый танк возле линии фронта.

По данным OSINT-проекта Oryx, который ведет подсчет на основании фото и видео с поля боя, российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения потеряли более 1900 танков. Бывший морской пехотинец США и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роберт Ли заявил, что Россия все еще производит новые танки, в частности, Т-90, но ей нужно больше военной техники, поэтому агрессор полагается на все более старые танки.

По мнению Ли, применение Т-55 будет ограничено и оккупанты сначала будут использовать их в тылу. При этом он считает, что старые танки могут оказаться эффективными для «статичных оборонительных позиций». Эксперт также утверждает, что плохо подготовленным мобилизованным оккупантам Т-55 будет использовать проще, чем более современные танки.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 8 мая страна-агрессор потеряла в Украине 3730 танков, из них семь — за последние сутки.