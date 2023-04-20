Телеканал France24 объяснил выход пророссийского сюжета об оккупантах ошибкой 20 апреля, 20:36 Французский телеканал показал сюжет о российских оккупантах (иллюстративное фото) (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Финансируемый правительством Франции телеканал France24 объяснил выход пророссийского сюжета об оккупантах ошибкой. Об этом со ссылкой на письменный ответ директора France24 Ванессы Бургграф сообщает Еспресо — партнер телеканала в Украине.

Сюжет был опубликован на сайте телеканала 13 апреля и рассказывал о том, как российские оккупанты на захваченных украинских территориях готовятся к контрнаступлению защитников Украины, которое там назвали «вражеским». Позже материал удалили. Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал репортаж с точки зрения оккупантов «позором журналистики» и напомнил, что за посещение оккупированных территорий без согласия Украины предусмотрена ответственность.



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По словам Бургграф, в эфире телеканала показали сокращенный и переведенный с французского на английский сюжет, снятый общественным телевидением Франции France Televisions. Она заявила, что в результате сокращения и перевода контекст материала был утрачен, и France24 об этом «искренне сожалеет».

Бургграф добавила, что France24 освещает полномасштабную войну России против Украины с первых дней и борется с российской пропагандой, а она приложит все усилия, чтобы такая ошибка не повторилась.

Инфографика: Еспресо

«Мы подготовили много материалов на эту тему со значительным количеством наших опытных репортеров на местах — репортажи с прямой речью украинских солдат и свидетелями страданий мирного населения, военных преступлений, совершенных российскими солдатами, депортации детей и женщин на линии фронта», — заявила Бургграф.

Директор France24 также направила письма президенту Украины и начальнику Генштаба ВСУ, пишет Еспресо.