16 ноября 2018, пятница

Сыну премьера Чехии могут назначить штраф и запретить въезд в Украину – Госпогранслужба

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Сын премьера Чехии может стать невъездным в Украину
Фото: ГПС

Сын премьера Чехии может стать невъездным в Украину

Сыну премьер-министра Чехии Андрею Бабишу-младшему могут запретить въезд в Украину из-за посещения аннексированного Крыма.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, пишут Крым.Реалии.

Он добавил, что ему также может грозить штраф.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.

15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.

На фоне протестов премьер Чехии заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку со своего поста.

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