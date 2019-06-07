Сыновья Трампа в Ирландии прошлись по пабам и угостили посетителей напитками Сегодня, 07:16 Цей матеріал також доступний українською Simon Carswell/Twitter Сыновья Трампа прогулялись по ирландским пабам Simon Carswell/Twitter

Сыновья президента США — Дональд Трамп-младший и Эрик в ночь перед мероприятиями, приуроченными к 75-летию высадки в Нормандии, посетили несколько пабов в Ирландии.

Как сообщает CNN, братья на этой неделе заглянули как минимум в три паба в деревне Дунбег в графстве Клэр, где расположен один из отелей и гольф-клубов, принадлежащие их семье.



По данным BBC, в одном из пабов сыновья американского президента угостили напитками всех посетителей, а также поблагодарили жителей деревни за гостеприимство.

Семья Трампа достаточно популярна в Дунберге, где почти четверть населения работает на его гольф-курорте.

Поэтому, когда по деревне распространились слухи о том, что Трампы остановилась в собственном отеле, местные жители начали готовиться к появлению членов семьи. Некоторые посетители пабов вооружились американскими флажками.