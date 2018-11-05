Сыновья убитого журналиста Хашукджи попросили вернуть им тело отца

Сыновья убитого журналиста Джамаля Хашукджи обратились к властям Саудовской Аравии с требованием передать им тело ихнего отца.
Об этом передает CNN.
Дети Хашукджи заявили, что хотят похоронить отца.
Семья журналиста ожидает, что руководство Саудовской Аравии пойдет на уступки.
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Напомним, 2 октября 2018 года Хашукджи пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Он хотел завершить процедуру развода. С тех пор он исчез. Через несколько дней ВВС со ссылкой на собственные источники сообщили, что у турецких властей есть видео- и аудиозаписи, которые доказывают, что журналист был убит в консульстве.
Газета Washington Post, в которой работал Хашукджи, со ссылкой на собственные источники написала, что у турецких властей есть доказательства убийства журналиста. По данным источников издания, в здании консульства журналиста убили, а его тело расчленили.
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