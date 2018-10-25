Сын убитого журналиста Хашкаджи уехал из Саудовской Аравии

В четверг, 25 октября, старший сын убитого журналиста Джамаля Хашкаджи вместе со своей семьей покинул Саудовскую Аравию - спустя два дня после встречи с королем и наследным принцем.
По информации правозащитной организации Human Rights Watch, Хашкаджи улетел в США после того, как правительство Саудовской Аравии сняло запрет на выезд за границу, пишет Daily Sabah.
"Салах и его семья сейчас находятся в самолете по пути в [Вашингтон] округ Колумбия", - сказала Сара Лиа Уитсон, директор Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке.
Салах имеет двойное гражданство – США и Саудовской Аравии. По приезде он присоединится к остальным родным братьям и сестрам, которые также проживают в США.
Салах Джамаль Хашкаджи и его дядя Сахль бен Ахмед Хашкаджи были приняты во вторник королем Саудовской Аравии Салманом и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, которые выразили соболезнования в связи с убийством оппозиционного журналиста.
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Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.
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