Братские народы. Сын президента Уганды заявил, что готов направить войска для защиты Москвы 1 апреля, 06:06 Мухузи Кайнеругаба (Фото:Muhoozi Kainerugaba/Twitter)

Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что готов отправить войска для «защиты Москвы».



«Называйте меня путинистом, если хотите, но мы, Уганда, отправим солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!», — заявил Кайнеругаба.

Он отметил, что "Африка верит в президента Путина" и верит в победу РФ.

Видео дня

"Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка должны победить в Украине. 75% человечества победят 15%», - заявил он.

В октябре 2022 года президент Уганды Йовери Мусевени попросил прощения у жителей Кении после того, как его сын Мухузи Кайнеругабу угрожал в Twitter вторгнуться в их страну.