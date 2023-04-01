Братские народы. Сын президента Уганды заявил, что готов направить войска для защиты Москвы

1 апреля, 06:06
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Мухузи Кайнеругаба (Фото:Muhoozi Kainerugaba/Twitter)

Мухузи Кайнеругаба (Фото:Muhoozi Kainerugaba/Twitter)

Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что готов отправить войска для «защиты Москвы».

«Называйте меня путинистом, если хотите, но мы, Уганда, отправим солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!», — заявил Кайнеругаба.

https://twitter.com/mkainerugaba/status/1641472485315969026

Он отметил, что "Африка верит в президента Путина" и верит в победу РФ.

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"Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка должны победить в Украине. 75% человечества победят 15%», - заявил он.

https://twitter.com/mkainerugaba/status/1641469825217183744
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В октябре 2022 года президент Уганды Йовери Мусевени попросил прощения у жителей Кении после того, как его сын Мухузи Кайнеругабу угрожал в Twitter вторгнуться в их страну.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Владимир Путин Уганда

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