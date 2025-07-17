Лукашенко назначил своему сыну специальную стипендию для одаренных студентов

Сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по решению отца будет получать стипендию для одаренных учеников и студентов. Николай Лукашенко — студент третьего курса.

Об этом в четверг, 17 июля, сообщает издание Reformation.

По данным издания, этим решением Лукашенко назначены стипендии президента на второй семестр 2024/2025 учебного года. Размер стипендии составляет 229,07 рубля (почти 3 тысячи гривен). Среди ее получателей есть и Николай Лукашенко.

Журналисты утверждают, что сын Лукашенко регулярно с момента поступления в Белорусский государственный университет попадает в число получателей этой стипендии. Предыдущий раз решение было принято в январе 2025 года.

Издание также отметило, что на этот раз специальные стипендии назначили 185 студентам в Беларуси. Также 11 победителям международных олимпиад и конкурсов выделены гранд-премии с присвоением звания лауреата специального фонда, а специальные премии получат 92 ученика, курсанта и студента.

Ранее сообщалось, что младший сын Лукашенко родился вне брака — о том, кто его мать, он не рассказывал. В 2022 году сын белорусского диктатора окончил школу с золотой медалью.