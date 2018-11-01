01 ноября 2018, четверг

Сын Газманова получил медаль участника военной операции в Сирии

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Родион Газманов
Instagram/Родион Газманов

Родион Газманов

Российский певец, сын Олега Газманова Родион Газманов получил медаль участника военной операции в Сирии.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Для меня огромная честь быть удостоенным этой награды, медали участника военной операции в Сирии, хотя 23 февраля в Сирию мы со всей моей командой летали не за этим", - написал он.

Певец поблагодарил всех причастных.

"Спасибо всем причастным, но самое главное – спасибо всем, кто защищает нас на рубежах нашей родины и за ее пределами", – написал он.

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