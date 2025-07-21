«Это е***ое преступление». Хантер Байден резко раскритиковал Трампа и демократов за иммиграционную политику

Он также назвал Трампа «йо***им диктатором-бандитом».

«Я бы поднял трубку, позвонил президенту Сальвадора и сказал: «Или ты, б**, их возвращаешь, или я, бл**ь, начинаю вторжение», — возмущался Байден-младший в интервью ютуберу Эндрю Каллагану.

По словам Хантера, действия администрации Трампа «это е***ное преступление».

«Людей действительно бесит нелегальная иммиграция? Да пошли вы н****! А как вы думаете, кто убирает в вашем гостиничном номере? Кто, б**, ставит еду на ваш стол? Кто моет за вами посуду?» — заявил он.

По мнению Хантера, США возрождаются благодаря мигрантам.

«Как мы, по вашему мнению, привлекаем самых умных людей мира в Соединенные Штаты Америки? Благодаря иммиграции», — продолжил он, сравнивая США с Китаем и Россией.

Сын 46-го президента США также разозлился на демократов за то, что они потакают «йо***ому трампистскому мышлению белых избирателей».

«Белые мужчины в Америке в 45 раз чаще совершают, бл**ь, насильственные преступления, чем мигранты. А медиа тем временем говорят: у нас есть Дэвид Аксельрод и Эммануэль йо***ый Рам — такой, б**, умный Эмануэль Рам… и они говорят, что мы должны понять, что эти люди действительно злые, и что мы должны обращаться к этим белым избирателям», — сказал Хантер Байден.

По его мнению, единственным политиком, который действительно смог обратиться к этим избирателям, оставаясь принципиальным, был его отец.

«Не потому, что он потакал их чертовому трампистскому мышлению, а потому, что бросал ему вызов», — добавил Байден-младший.

Также в интервью он отрицал, что пакет с кокаином, который нашли в Белом доме в 2023 году во время президентства его отца, принадлежал ему. Это произошло после того, как ФБР открыло расследование по инциденту.

«Я не употребляю алкоголь или наркотики с июня 2019 года. И я чрезвычайно этим горжусь. Зачем мне было бы приносить кокаин в Белый дом и оставлять его в шкафчике возле ситуационной комнаты в западном крыле?», — отметил Хантер.

В мае 2025 года заместитель директора ФБР Дэн Бонгино сообщил о возобновлении расследования нескольких дел, которые «вызвали общественный интерес», в том числе и относительно обнаруженного в Белом доме кокаина.

Еще в 2023 году после того, как наркотик нашли, Секретная служба США признала расследование безрезультатным из-за отсутствия «отпечатков пальцев» и «недостаточного количества ДНК».

Президент Дональд Трамп предположил, что наркотики могли принадлежать «или Джо, или Хантеру Байдену», однако не предоставил никаких доказательств. Трамп также неоднократно обвинял 46-го президента США в том, что он злоупотребляет наркотиками.