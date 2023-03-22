Связанная с РФ группировка угрожает организациям, помогающим беженцам из Украины — СМИ 22 марта, 21:57 Беженцы из Украины в Берлине (Фото:REUTERS/Hannibal Hanschke)

В январе в адрес организаций, работающих с украинскими беженцами, поступил поток электронных писем с угрозами и фейками, сообщает Bloomberg.

«В электронных письмах предупреждалось, что украинских мужчин призывного возраста должны были арестовать и отправить домой. Затем они будут вынуждены бороться против российских войск, согласно предполагаемому соглашению между Украиной и ее союзниками. Люди, получившие электронные письма, должны немедленно предоставить личную информацию и будь — какое известное местонахождение украинцев, проживающих поблизости», — говорится в материале.

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Эти электронные письма были фальшивыми, а правительства Латвии, Литвы и Польши быстро выпустили предупреждение о том, что эта деятельность не соответствует действительности.

Сообщения были работой группы Ghostwriter, которая годами занималась дискредитацией НАТО и пыталась подорвать региональные отношения в Европе. Ghostwriter взламывала сайты для публикации поддельных новостных статей. Группа выдавала себя чиновниками в предполагаемых пресс-релизах и использовала поддельные письма, чтобы попытаться посеять антизападные настроения.

«Цель, как и во многих других операциях Ghostwriter — попытаться создать панику и спровоцировать страх, а глобальная цель — попытаться разделить союзников и сорвать их работу», — заявила эксперт по дезинформации Аннели Ахонен.

Исследователи безопасности в 2021 году заявили, что обладают высокой уверенностью в связях Ghostwriter с Беларусью. В центре передового опыта стратегических коммуникаций НАТО сообщили, что группировка Ghostwriter является российской. В прошлом году Facebook заблокировал фейковые видеоролики от Ghostwriter, на которых появлялась сдача в плен в РФ украинских военных.