ФБР не имело оснований расследовать связь Трампа с Россией в 2016 году — отчет спецпрокурора 16 мая, 02:31 Трамп (Фото:REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джон Дарем опубликовал отчет по итогам четырех лет расследования действий ФБР, следивших за предвыборным штабом Дональда Трампа из-за возможной связи с Россией.

Об этом сообщает CNN.



Дарем пришел к выводу, что ФБР не должно было начинать расследование связей между кампанией Трампа и Россией на выборах президента США 2016 года, поскольку использовало для принятия этого решения "сырые, непроанализированные и неподтвержденные разведывательные данные".

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Этот вывод противоречит результатам проверки генерального инспектора Министерства юстиции США, который также выявил проблемы с расследованием ФБР, но пришел к выводу, что основания для его начала все же были.

Как констатирует Дарем, со стороны определенных сотрудников ФБР, непосредственно занимавшихся делом Трампа, существовала « склонность к началу расследования» против экс-президента США. В то же время спецпрокурор не рекомендовал выдвигать новые обвинения в причастных к расследованию или вносить какие-либо изменения в работу правоохранительных органов.

Джон Даррем еще в 2019 году назначил тогдашний генеральный прокурор США Уильям Барр проанализировать источник и основания для проведения расследования вероятных связей штаба Трампа с Россией.

В ходе расследования он добился одного обвинительного приговора: юрист ФБР Кевин Клайнсмит признал, что подделал электронное письмо об ордере на слежку по делу Трампа, но благодаря признанию избежал тюрьмы.

Другие два судебных процесса, которые вел Дарем, закончились оправдательными приговорами: юриста предвыборной кампании Хиллари Клинтон Майкла Суссмана он обвинял во лжи ФБР о связях Трампа и РФ, а аналитика Игоря Данченко — во лжи ФБР об одном из своих источников, основу так называемого «досье Кристофера Стила» на экс-президента США.