"Своих должны рожать". Россиянок попросили не вступать в близость с иностранными гостями ЧМ-2018

Россиянок призвали отказаться от интимной близости с иностранными футбольными болельщиками, которые посетят Россию во время Чемпионата мира по футболу-2018.

"Даже если женятся, увозят, потом она не знает, как оттуда (вернуться). Потом ходят ко мне в комитет такие, плачут девочки, что ребенка увезли, забрали и так далее", — цитирует председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу в интервью радиостанции Говорит Москва издание Сноб.

Депутат Госдумы РФ сослалась на большое количество матерей-одиночек, которые якобы остались после Летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

"Эти детишки потом страдают и страдали, еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", — сказала Плетнева.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

Правозащитная организация Amnesty International предостерегла мировых политиков от приезда в Россию на Чемпионат мира по футболу, поскольку Москва может использовать такие визиты в пропагандистских целях.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что 5 тысяч украинцев приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на политическую ситуацию.

В четверг, 14 июня, возле посольства Российской Федерации в Киеве прошла акция с требованием бойкотировать Чемпионат мира-2018 по футболу.