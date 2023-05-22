«Под полным контролем Буданова». Кто и как «раскачивает оборону РФ» в Брянской области — побратим главы РДК Никитина
В приграничных с Украиной населенных пунктах России образовалась очередь на выезд (Фото:Скриншот из видео)
Легион Свобода России вместе с Русским добровольческим корпусом якобы продвигаются вглубь Белгородской области и заявляют об «освобожденных» населенных пунктах России.
Что происходит, кто за этим стоит и каким будет результат, в эфире Radio NV рассказал командир батальона Азов-Днепр Родион Кудряшов.