«Под полным контролем Буданова». Кто и как «раскачивает оборону РФ» в Брянской области — побратим главы РДК Никитина

22 мая, 19:15
NV Премиум
Поделиться:
В приграничных с Украиной населенных пунктах России образовалась очередь на выезд (Фото:Скриншот из видео)

В приграничных с Украиной населенных пунктах России образовалась очередь на выезд (Фото:Скриншот из видео)

Легион Свобода России вместе с Русским добровольческим корпусом якобы продвигаются вглубь Белгородской области и заявляют об «освобожденных» населенных пунктах России.

Что происходит, кто за этим стоит и каким будет результат, в эфире Radio NV рассказал командир батальона Азов-Днепр Родион Кудряшов.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Белгородская область Белгород Радио NV Война России против Украины русский добровольческий корпус легион свобода россии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X