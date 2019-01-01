Свинка Пеппа и сокрытие утечки нефти: невероятные запреты в интернете ждали жителей Китая в 2018 Сегодня, 08:47 276 Цей матеріал також доступний українською Свинка Пеппа не соответствует устоям китайского общества Скриншот видео Peppa Pig/ Youtube

Жители Китая не пользуются мировыми соцсетями и ресурсами, такими Facebook, Twitter, Instagram, Google и YouTube. Это запрещено программой Золотой щит (Great Firewall of China). Зато у них есть свои поисковики и соцсети. Самая популярная - Weibo.

Издательство The Guardian опубликовало ряд неожиданных запретов, с которыми столкнулись китайские пользователи в 2018 году.

В феврале в Weibo запретили использовать латинскую букву N. Официальных объяснений от власти не было, но интернет-пользователи связали ее с выражением "n сроков на посту" [сроков лидера КНР Си Цзиньпина].

Было запрещено употребление также фраз: изменения в Конституцию, я не согласен, провозгласить себя императором, пожизненный, бессмертный и культ личности. Это связано с отменой депутатами сроков полномочий председателя КНР Си Цзиньпина, что позволило ему остаться у власти на неопределенный срок.

Под запрет попали высказывания вице-президента США Майка Пенса в отношении Китая и новости об аресте финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

В ноябре 2018 власти Китая заблокировали поисковую фразу утечка углерода, чтобы скрыть реальную утечку 70 тонн токсичной для людей сырой нефти.

Также власти удалили любую информацию по хэштегом #PeppaPig и данные по запросу Peppa Pig, запретив просмотр британского мультфильма Свинка Пеппа, который "препятствует социальному порядку, сложившемуся в стране".

В января 2018 года бывшая студентка Пекинского университета авиации и космонавтики Ло Сиси обвинила своего научного руководителя профессора Чэнь Сяоу в сексуальных домогательствах и опубликовала пост в Weib. В результате профессора уволили, а многие другие китаянки начали публиковать сообщения под хэштегом #MeToo. Когда этот хэштег стали блокировать в интернете, пользовательница начали использовать фразу-омоним mitu #米 兔, что означает рисовый кролик. Ее впоследствии также заблокировали.