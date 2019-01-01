Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Петр Порошенко
Держать штурвал
Андерс Аслунд
Тень Кремля
Анатолий Амелин
Идем на спад
Владимир Фесенко
Лихорадка выборов

Свинка Пеппа и сокрытие утечки нефти: невероятные запреты в интернете ждали жителей Китая в 2018

Сегодня, 08:47
276
Цей матеріал також доступний українською

Свинка Пеппа не соответствует устоям китайского общества

Скриншот видео Peppa Pig/ Youtube

Жители Китая не пользуются мировыми соцсетями и ресурсами, такими Facebook, Twitter, Instagram, Google и YouTube. Это запрещено программой Золотой щит (Great Firewall of China). Зато у них есть свои поисковики и соцсети. Самая популярная - Weibo.

Издательство The Guardian опубликовало ряд неожиданных запретов, с которыми столкнулись китайские пользователи в 2018 году.

В феврале в Weibo запретили использовать латинскую букву N. Официальных объяснений от власти не было, но интернет-пользователи связали ее с выражением "n сроков на посту" [сроков лидера КНР Си Цзиньпина].

Было запрещено употребление также фраз: изменения в Конституцию, я не согласен, провозгласить себя императором, пожизненный, бессмертный и культ личности. Это связано с отменой депутатами сроков полномочий председателя КНР Си Цзиньпина, что позволило ему остаться у власти на неопределенный срок.

Под запрет попали высказывания вице-президента США Майка Пенса в отношении Китая и новости об аресте финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

В ноябре 2018 власти Китая заблокировали поисковую фразу утечка углерода, чтобы скрыть реальную утечку 70 тонн токсичной для людей сырой нефти.

Также власти удалили любую информацию по хэштегом #PeppaPig и данные по запросу Peppa Pig, запретив просмотр британского мультфильма Свинка Пеппа, который "препятствует социальному порядку, сложившемуся в стране".

В января 2018 года бывшая студентка Пекинского университета авиации и космонавтики Ло Сиси обвинила своего научного руководителя профессора Чэнь Сяоу в сексуальных домогательствах и опубликовала пост в Weib. В результате профессора уволили, а многие другие китаянки начали публиковать сообщения под хэштегом #MeToo. Когда этот хэштег стали блокировать в интернете, пользовательница начали использовать фразу-омоним mitu #米 兔, что означает рисовый кролик. Ее впоследствии также заблокировали.

 

 

Теги:   Цензура Китай

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Игры

Сегодня, 07:20

article_img
5 лучших игр для похмелья. Когда Новый год прошел слишком весело
Геополитика

Вчера, 11:29

article_img
Сюрприз от Трампа. Решение об уходе из Сирии стало политической катастрофой для США
Компании/Рынки

Вчера, 09:21

article_img
Время горячих смартфонов. В Украине за год на треть выросли продажи техники и электроники

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться