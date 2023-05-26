Тихановская: Международный уголовный суд должен выдать ордер на арест Лукашенко 26 мая, 20:18 Светлана Тихановская приняла участие в Киевском форуме по безопасности (Фото:КБФ)

Необходимо выдать ордер на арест самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, так же как в отношении российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская на Киевском форуме по безопасности.

Она напомнила об отчете, в котором зафиксирован факт депортации украинских детей не только на территорию России, но и на территорию Беларуси. Поэтому Международный уголовный суд, по ее мнению, должен поступить с Лукашенко так же, как с Путиным и детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой.

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«Лукашенко должен нести ответственность за свои военные преступления. Мы должны обеспечить глобальный импичмент Лукашенко», — подчеркнула она.

Тихановская назвала «ошибочной практикой» разговоры о возможности смягчить санкции в отношении белорусского режима.

«Мы должны больше давить на этот режим через санкции и политическую изоляцию. Лукашенко используют как элемент дестабилизации Европы. Без Путина этот режим не выжил бы», — считает она.

«Мы видим политику, которая направлена на полное разрушение национальной идентичности Беларуси. Лукашенко дает России территорию, оружие и возможности, чтобы продолжать агрессию против Украины. Единственный шанс для нас — это победа Украины, но это не значит, что мы не должны продолжать свои усилия, наоборот, мы должны их приумножать», — добавила лидер белорусской оппозиции.

Она отметила, что Лукашенко согласился разместить на территории страны российское ядерное оружие, что нарушает договоры о его нераспространении от 1986 года.

«Большинство населения нашей страны выступает за независимость, против войны и против ядерного оружия, но репрессивный режим подавляет эти настроения», — отметила она.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на аресты Путина и «детского омбудсмена» РФ Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил глава МУС Петр Хофманский, диктатора могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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