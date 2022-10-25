Мятеж против Путина вероятней, чем откровенный разговор — экс-депутат Госдумы 25 октября, 18:17 Российский диктатор Владимир Путин 19 октября (Фото:Sputnik/Sergey Ilyin/Kremlin via REUTERS)

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью Радио НВ высказал предположение, что мятеж против российского диктатора Владимира Путина вероятней, чем откровенный разговор с ним об отказе от власти в обмен на гарантии безопасности.



Как сказал Пономарев Радио НВ, подойти к Путину и начать с ним такой разговор «вообще невозможно, такого не будет».

«Будет определенный мятеж. Это более вероятно, чем то, чтобы кто-то начал о чем-то говорить с Путиным. У него есть некоторые друзья, как [российский бизнесмен] Юрий Ковальчук. Он может очень мягко намекать на что-то. Но чтобы прямо об этом говорить, заставлять его, давить на него — нет, это вообще невозможно», — считает российский оппозиционер.

Видео дня

По его мнению, некоторые из близких друзей Путина могут попытаться осторожно убедить его отказаться от власти.

«Есть некоторые люди, которые находятся в категории личных друзей Путина. Они могут очень мягко что-то говорить. К примеру: „Слушай, ты так хорошо работаешь. Но нужно отдохнуть. Давай поедем куда-нибудь. Вот есть имение на Черном море. Все будет хорошо. Давай в хоккей поиграем… Сможешь отвлечься от этого, пусть [первый замглавы администрации президента РФ Сергей] Кириенко руководит“. Что-то такое — очень-очень мягкое», — предположил Пономарев.

А то, что кто-то прямо скажет Путину о том, что ему пора в отставку, по словам российского оппозиционера, менее вероятно, чем мятеж.

Ранее издание Washington Post сообщило, что за спиной Путина ширится его критика, а человек из его ближайшего окружения осмелился с ним спорить.

Позже издание уточнило, что человеком из близкого окружения Владимира Путина, который недавно лично высказывал ему критику относительно военных действий в Украине, оказался основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

Чиновники из США рассказали изданию, что Пригожин лично сказал Путину, что его военное командование плохо управляет боевыми действиями.

Критика Пригожина перекликается с тем, что он публично говорил в течение нескольких недель.

