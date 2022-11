Как свергнут Путина? Полный крах режима в РФ более вероятен, чем военный переворот или мятеж элит — Foreign Affairs 3 ноября, 12:06 Сюжет Хотя Владимир Путин попытался обезопасить себя от заговора со стороны силовиков и спецслужб, противостоять полному краху системы он вряд ли сможет (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Всеобъемлющий крах режима Владимира Путина является более вероятным сценарием его отстранения от власти, чем вооруженное восстание недовольных российских генералов или мятеж кремлевских элит.

Об этом в своей статье для журнала Foreign Affairs пишет американский политолог Дэниел Трейсман, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).



В 2011 году Трейсман опубликовал книгу о новейшем периоде истории России от Горбачева до Медведева (The Return: Russia’s Journey from Gorbachev to Medvedev), а в 2022-м, совместно с Сергеем Гуриевым, издал книгу о тиранических и диктаторских режимах нашего времени (Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century), включая режим Владимира Путина.

НВ пересказывает главные аргументы Трейсмана относительно возможных сценариев падения власти российского диктатора из его новой статьи Что может свергнуть Путина? (What Could Bring Putin Down?).

***

Трейсман напоминает, что проигранные либо проваленные войны «редко бывают удачным шагом в карьере». А история «усеяна примерами диктаторов», которые потеряли власть после того, как их войска увязали в войнах — хотя развязанные тиранами наступления, по их мнению, должны были быть короткими и победоносными. Такие примеры включают французского императора Наполеона III, который в 1870 году опрометчиво бросил вызов Пруссии времен Отто фон Бисмарка, и аргентинского генерала Леопольдо Гальтьери, который развязал войну за Фолклендские острова с Великобританией в 1982 году.

С другой стороны, неудачи на фронте не всегда обрекают самодержцев на немедленное свержение. Автор статьи ссылается на исследование, согласно которому во всех войнах с 1919 по 2003 год чуть более чем в 50% случаев автократы удержались у власти как минимум год после окончания войны, зачастую сохраняя бразды правления и впоследствии. Среди самых очевидных примеров — Саддам Хусейн, продолжавший тиранить Ирак в течение 12 лет после того, как его войска были разгромлены в Кувейте в 1991 году. Кроме того, немногим из арабских лидеров, проигравших свои войны с Израилем, пришлось немедленно уйти с постов.

Путин еще не проиграл войну против Украины, однако она уже обострила его отношения с окружением, напоминает Трейсман. «Симптомами» его попытки переложить ответственность за катастрофическое начало вторжения стали чистки в рядах ФСБ, а недавние успехи контрнаступления Украины взбесили «ястребов» в лице Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина и подстегнули их обрушить шквал критики на министра обороны России Сергея Шойгу.

Эти события дали повод многим аналитикам анализировать возможные сценарии отстранения Путина от власти в случае дальнейших провалов его армии в Украине. Трейсман оценивает вероятность нескольких из таких сценариев.

Переворот со стороны спецслужб или российских силовиков

Хотя такой вариант не является невозможным, Дэниел Трейсман считает его маловероятным и указывает на «огромные препятствия» для развития подобного сценария. По его словам, Путин оснастил систему своей власти многочисленными «растяжками"-предохранителями именно для того, чтобы предотвратить такой переворот. Несколько спецслужб следят друг за другом — от ФСБ и военной разведки (ГРУ) до Федеральной службы охраны (ФСО) и Национальной гвардии, напоминает политолог. А управление военной контрразведки ФСБ является крупнейшим в структуре этой службы и имеет своих агентов в каждой воинской части, на любой военно-морской или авиабазе. Внутри ФСБ царит атмосфера недоверия, в том числе из-за частых преследований со стороны отдела внутренней безопасности ФСБ (как правило речь идет о судебных процессах под предлогом коррупции или измены).

Кроме того, случайно либо преднамеренно, но у высокопоставленных российских силовиков мало неформальных связей друг с другом или с другими кремлевскими инсайдерами. Трое исследователей недавно изучили такие связи среди 100 самых влиятельных россиян — включая связи в бизнесе, семейных отношениях, сферах досуга и благотворительности. Как выяснилось, директор ФСБ Александр Бортников имел неформальные связи только с самим Путиным. У министра внутренних дел Владимира Колокольцева было еще меньше связей, прямые неформальные контакты он имел только с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава Национальной гвардии РФ Виктор Золотов имели относительно мало подобных связей. «Тем [в России], кто имеет в своем подчинении вооруженных людей, не хватает взаимного доверия для организации заговора, а любую попытку его подготовить будет трудно скрыть», — констатирует Трейсман.

«Мятеж» Кадырова и Пригожина

Мысль о том, что Евгений Пригожин или Рамзан Кадыров могут оказать серьезное давление на Путина или даже организовать против него переворот, Трейсман считает «надуманной». Оба они в целом непопулярны, а их нынешний статус и влияние полностью зависят от самого диктатора. У обоих слишком мало друзей (и много врагов) в высших эшелонах российской власти. В любом случае попытка свергнуть Путина была бы для них «самоубийственной», убежден американский политолог.

В то же время Путин, всегда отличавшийся цинизмом относительно корыстных мотивов, осознает, что атаки Пригожина на Шойгу во многом обусловлены их историей личных и деловых ссор: ранее Шойгу аннулировал ценные госконтракты фирм Пригожина, напоминает Трейсман. «Ястребы оказывают влияание на Путина, укрепляя его собственные инстинкты и порой формируя повестку дня. Однако они почти не представляют собой угрозу», — констатирует автор публикации.

Восстание « умеренных»

Трейсман не видит «никаких реальных шансов» на переворот со стороны относительно умеренных сил режима Путина. Те, кто до сих пор анонимно общается с журналистами [сообщая о настроениях в элитах], подавлены и возмущены. Но все, на что они пока способны — роптать из-за недостатка консультаций [Кремля с другими органами власти в РФ] и планирования, а также пытаться тайком обезопасить членов своей семьи от призыва и мобилизации.

Полный крах режима Путина

Таким образом, на данный момент переворот в РФ маловероятен, однако путинский режим как никогда уязвим перед другой угрозой: парализующим крахом всей системы, заключает американский политолог. Главной движущей силой этой угрозы он называет накапливающиеся кризисы, которые захлестывают возможности Кремля в принятии решений. «Война усугубляет внутренние слабости системы, подталкивая ее к коллапсу», — убежден Трейсман.

Он напоминает, что вся структура политического управления, созданная Путиным за 22 года, имеет два ключевых недостатка.

Первая уязвимость — слишком жесткая вертикаль управления, «больше похожая на пирамиду, где все линии власти нисходят из кабинета Путина». Это означает, что каждый серьезный вопрос в конечном итоге должен решаться на самом верху. Конечно, Путин не все решает лично, поясняет автор публикации. Рутинные вопросы часто отдаются на откуп уровням пониже, где группировки элит торгуются за них (либо воюют). Российские обозреватели называют такой подход к управлению «автопилотом». Однако если приоритеты высоки, или когда элиты не способны договориться, вмешивается лично Путин со своими методами «ручного управления» (часто при камерах, демонстрируя «решимость»).

Такая сверхцентрализованная система может сносно работать в спокойные времена. Однако когда проблемы сложны и быстро развиваются, необходимость личного вмешательства Путина становится серьезным недостатком. Пресловутый «центр принятия решений» быстро перегружается, что может привести к каскаду ошибок. Ведь на фоне стрессов военного времени Путину приходится одновременно иметь дело с неудачами на поле боя, конфликтами между элитами, экономическими проблемами, сокращением доходов бюджета, волнениями по поводу мобилизации и трудовыми протестами. «И этот список будет лишь увеличиваться. По мере роста бремени [которое неминуемо падает на диктатора] растет и опасность потери контроля», — поясняет Трейсман.

Вторая слабость российского режима — зависимость Путина от постоянной демонстрации силы. Как и большинство современных авторитарных режимов, его власть опирается на тщательно срежиссированное доверие элит. Хотя большинство исполнителей режима движимы коррупцией, а не убеждениями, они полагаются на то, что система выживет. Если эта вера угасает, результатом становится не переворот, а проволочки, бездействие и, в конечном счете, дезертирство [со стороны высших функционеров режима]. Именно так произошло в Украине в 2014 году, когда по мере испарения веры «в босса» исчезали и защитники режима Виктора Януковича, пока его власть не потерпела крах, напоминает политолог.

Как может выглядеть крах путинского режима на практике?

В своей статье Дэниел Трейсман также дает представление о том, как может происходить такой коллапс путинской системы.

По мере нарастания проблем в РФ они, вероятно, будут усугублять друг друга. Дальнейшие потери на поле боя обострят конфликт между кремлевскими группировками — как в московских офисах, так и в интернете. Протесты против мобилизации, скорее всего, будут нарастать по мере гибели призывников и резервистов на фронте. Такие акции потенциально могут сливаться с демонстрациями против невыплат зарплат, компенсаций или против массовых сокращений. Губернаторам придется импровизировать, пытаясь решить проблемы — как свои личные, так и своих регионов. Бизнес-структуры и преступные группировки могут воспользоваться тем, что у правоохранительных органов хватает дел и без них. Все это могло бы привести к снижению рейтингов диктатора, а запрет их публикации способен натолкнуть людей на мысль, что поддержка Путина упала еще больше.

И если Кремлю не так уж сложно справляться с узкими и локализованными протестами, по мере их распространения задача усложняется. Далее перед властями РФ может возникнуть дилемма о том, насилие какой степени следует применить для подавления недовольства. Слишком большая сила в такой ситуации может спровоцировать возмущение, которое подавляет страх перед репрессиями (в 1985 году гаитянский диктатор Жан-Клод Дювалье был свергнут спустя считанные месяцы после того, как полиция застрелила трех безоружных студентов). Однако отсутствие реакции может подтолкнуть людей к выводу о слабости диктатора (в 1944 году гватемальский диктатор, генерал Хорхе Убико был свергнут после того, как проигнорировал студенческие протесты против деканов, внезапно переросшие во всеобщие демонстрации).

Эффективность силового подавления протестов также зависит от того, сочетается ли оно с уступками народу, напоминает Трейсман. Однако уступки могут повлечь за собой новые требования — либо, если шаги власти будут сочтены недостаточными, они способны еще больше накалить ситуацию. Кроме того, уступки, как и репрессии, могут «прийти слишком поздно».

Протесты важны не только потому, что грозят режиму революцией — но и потому, что могут менять мнение элит, силовиков и спецслужб о диктаторе. «В условиях общего снижения доверия к Путину может даже не понадобиться переворот или революция, чтобы сместить его», — констатирует автор статьи. Даже если диктатору в итоге удастся выйти на самый «безопасный» для него вариант контролируемой смены власти на президентских выборах 2024 года (или раздела власти до этого), подобный маневр может не спасти нынешний режим в России, считает Трейсман.

Если Путин попытается выдвинуть на выборы своего «фаворита», может понадобиться невероятный даже для РФ масштаб фальсификаций — который разгоряченная войной, проблемами и протестами общественность будет не готова «проглотить». Кроме того, операция «преемничества» может быть сорвана борьбой между разными силами режима. Тогда предвыборная борьба может закончиться «совершенно непредсказуемо».

Как и в случае краха фондовых рынков, время падения авторитарных систем невозможно точно предсказать, заключает Трейсман. Такие режимы годами могут казаться сильными, однако способны рухнуть внезапно, захлестнутые лавиной дезертиров и отступников системы. Множащиеся кризисы и напряженность, которые несет война, повышают шансы такого краха, однако эндшпиль также может быть спровоцирован «ошибками, которые носят случайный характер», напоминает американский политолог. По его словам, ведущие к коллапсу события зачастую ускоряются прямо перед крахом. «Когда [системе] действительно приходит конец, это обычно удивляет даже самых внимательных наблюдателей», — заключает Дэниел Трейсман.