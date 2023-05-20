Президент Грузии заявила, что свадьба родственников Лаврова праздноваться в стране не будет 20 мая, 18:04 Саломе Зурабишвили (Фото:Giorgi Abdaladze/Wikipedia)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне столкновений, которые произошли возле отеля, где поселилась дочь министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова), заверила, что члены семьи россиян покинули Грузию.

Об этом сообщает издание Новости Грузия.

«Я получила обещание от министра внутренних дел, что семьи, которые сегодня собирались гулять свадьбу, выехали из Грузии, свадьбы сегодня не будет», — заявила Зурабишвили.

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Она добавила, что это «своеобразная победа общества».

По данным Mtavari, безопасный отъезд семьи Лаврова контролировали Службы госбезопасности и сотрудники МВД Грузии.



Они якобы пересекли границу в полночь и сейчас находятся в Саудовской Аравии.



Между тем в отеле Kvareli Lake Resort остались невеста брата Винокурова и другие гости, которые должны были присутствовать на свадьбе, утверждает телеканал.



Медиа сообщали, что дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова Екатерина Винокурова (Лаврова), вероятно, прилетела в Грузию на празднование свадьбы брата своего мужа Александра Винокурова.

Грузинское издание Mtavari отметило, что празднование состоится в Кахетии, пара сегодня, 20 мая, заключила брак в Тбилиси.

Возле отеля в грузинской Кахетии произошли столкновения между протестующими и полицией.

Сообщалось о задержании около 16 человек, в том числе членов оппозиционных партий Дроа и Единое национальное движение.