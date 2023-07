Суровикин все еще арестован и за решеткой, в РФ пока не решили, что с ним делать — росСМИ 14 июля, 22:03 Генерал Сергей Суровикин якобы знал о планах Пригожина устроить мятеж (Фото:The Insider)

По данным российских СМИ, генерал российской армии Сергей Суровикин, который исчез после мятежа ЧВК Вагнер, все еще арестован и находится за решеткой.

«Он арестован, он за решеткой. Его задержали в день мятежа и в течение трех дней его семья даже не знала, где он находится», — сообщает российский телеканал Дождь со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников СМИ, решение, что делать с Суровикиным, до сих пор не принято, поскольку вокруг него идет аппаратная борьба, а санкции российского диктатора Владимира Путина пока нет. При этом, по мнению источников, сам Суровикин не участвовал в мятеже, а только «бесконтрольно поставлял Пригожину боеприпасы».

Через несколько дней после мятежа Пригожина The New York Times сообщало, что Суровикин знал о мятеже ЧВК Вагнера и мог даже способствовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщили, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала в комментарии для издания российского издания Baza сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

Издание Bloomberg тоже подтвердило информацию Financial Times — Суровикин был задержан и допрошен по поводу причастности к мятежу Пригожина.

По данным Wall Street Journal, после мятежа ЧВК Вагнер всего в России задержали 13 высокопоставленных военных для допроса.