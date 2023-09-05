NYT: В США подтвердили освобождение Суровикина из-под стражи — звание осталось, но карьеры в армии России не будет 5 сентября, 09:16 Сергея Суровикина увидели впервые после попытки мятежа в России (Фото:Courtesy Ostorozhno Media via REUTERS)

В США подтвердили, что генерала Сергея Суровикина, которого увидели впервые после попытки мятежа в России и задержания, скорее всего, освободили. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на двух американских чиновников и близкого к минобороны РФ источника.



По словам собеседников, несмотря на вероятное освобождение Суровикина не понятно, остались ли какие-то ограничения в отношении него, в частности на передвижение.

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Близкий к минобороны России источник NYT говорит, что генерала уволили через несколько дней после катастрофы самолета Евгения Пригожина 23 августа. Собеседник утверждает, что тот сохранил свое звание и технически остается офицером, «но карьерных перспектив у него больше нет».

Накануне в Сети появилось фото Сергея Суровикина, который, вероятно, впервые после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился на публике. Его опубликовала российская пропагандистка Ксения Собчак.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня Financial Times сообщила, что Суровикина действительно задержали, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины. Пропагандисты писали, что командующим Воздушно-космических сил России вместо него назначили его заместителя генерала Виктора Афзалова.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву, хотя перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он выступал против военной кампании.