«Отдыхает» и «недоступен». Куда исчез после мятежа Пригожина Суровикин и что его может ждать — все подробности 14 июля, 14:50 Сюжет NV Премиум В последний раз Сергей Суровикин появился публично 24 июня — в своем видеообращении он призвал вагнеровцев прекратить поход на Москву (Фото:Кадр видеообращения Сергея Суровикина 24 июня 2023 года)

После неудачного бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина связанный с ним генерал Сергей Суровикин ни разу не появился публично. По данным издания The Wall Street Journal, Суровикин вместе с еще 12 старшими офицерами российской армии был задержан.

О задержании Суровикина сообщали и раньше, при этом такую информацию опровергала его дочь, а российские СМИ позже утверждали, что его отпустили.

NV рассказывает про то, что известно о судьбе российского генерала, который, благодаря Пригожину, несколько месяцев возглавлял группировку российских оккупантов в Украине.

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Последнее появление Суровикина и первые сообщения о его аресте

В последний раз Суровикин появился публично в день мятежа Пригожина — 24 июня пооявилось его видеообращение к вагнеровцам.

В нем он говорит, что по приказу руководства Минобороны РФ прибыл с передовой, где российские войска «бьются с превосходящими силами противника, несут потери, но стоят на своих позициях».

«Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК Вагнер. Мы вместе с вами прошли трудный тяжелый путь. Мы вместе с вами воевали, шли на риски, несли потери и вместе побеждали. Мы одной крови. Мы воины. Я призываю остановиться. Противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время. Пока не поздно, и нужно, и необходимо это сделать — подчиниться воле и приказу всенародно избранного президента РФ, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации. … Решить все проблемы только мирным путем под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами РФ», — сказал Суровикин перед тем, как бесследно исчезнуть.

28 июня ииздание New York Times со ссылкой на американские спецслужбы сообщило, что Суровикиин заранее знал о подготовке мятежа Пригожина.

Источники издания утверждали, что есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, предпринятую Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы.

По словам амеркианских чиновников, Путин теперь должен решить, верит ли он, что Суровикин был причастен к заговору и отстранять ли его от командования, если он только знал о заговоре, но не помогал Пригожину.

«Путин не желает менять людей. Но если спецслужба положит файлы на стол Путина и если некоторые файлы будут причастны к Суровикину, это может измениться», — говорил один из собеседников издания.

Бывший американский чиновник сравнил видеообращение Суровикиина, опубликованное в день бунта, с «видео с заложником», отметив скованный язык тела генерала, которому, очевидно, неудобно было осуждать своего бывшего союзника Пригожина, с которым он разделял взгляды относительно нынешнего российского военного руководства.

По мнению американских экс-чиновников, Суровикин не поддерживал отстранение Путина от власти, но, похоже, разделял с Пригожиным точку зрения, что министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова нужно снять с должностей.

Первыми об аресте Суровикина начали писать так называемые российские «военкоры». По одной из версий, он находится в СИЗО Лефортово, но официальных подтверждений этого нет. Затем о задержании Суровикина сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к Минобороны России.

Один из источников заявил, что «история с Суровикиным» не понравилась кремлевскому режиму. Еще один — что арест связан с «бунтом» Пригожина — по его версии, Суровикин мог выбрать сторону главаря «вагнеровцев». Он также утверждал, что информацию о том, где сейчас генерал страны-агрессора, «не комментируют даже по внутренним каналам».

«Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству», — писало также издание со ссылкой на собеседников.

Допросили и отпустили?

После того, как Суровикин исчез, о его аресте писали еще несколько раз.

29 июня Financial Times со ссылкой на анонимные источники утверждало, что он задержан, но обвинен ли генерал в сговоре с мятежниками или просто задержан для допроса, неизвестно.



Один из западных чиновников заявил FT, что о восстании Пригожина Путин знал заранее и мог к нему подготовиться.

Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов заявил о том, что Суровикин не выходил на связь даже со своей семьей, но его дочь в комментарии российскому Telegram-каналу Baza сказала, что «с ним ничего не произошло» и он якобы находится «на рабочем месте».

Жена Суровикина отказалась комментировать слухи о его аресте.

Агентство Bloomberg также 29 июня сообщило, что Суровикина содержат «в одном месте», но не в тюрьме, и его допрашивали несколько дней.

Тем временем Важные истории со ссылкой на два источника, приближенных к российскому генштабу и ФСБ РФ написали, что Суровикина «допрашивали, но затем отпустили».

А пропагндистское агентство ТАСС — что «ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников» заявил, что Суровикина «нет в изоляторах временного содержания».

Однако Суровикин так и не появился ни разу на публике.

Слухи о чистках и продолжающаяся « недоступность» Суровикина

Еще в конце июня один из известных российских провоенных пабликов Рыбарь утверждал, что бунт Пригожина спровоцировал «масштабные чистки» среди командного состава вооруженных сил России, и что Минобороны России сейчас проходит «краш-тест» на лояльность. Согласно этому сообщению

Фактическое руководство т.н. «СВО» осуществляет командующий ВДВ Михаил Теплинский;

Валерий Герасимов формально сохраняет должность начальника Генерального штаба, но к решению вопросов т.н. «СВО» уже « не имеет отношения»;

не имеет отношения»; «Чистки» касаются не только руководящего состава, но и рядовых бойцов и офицеров: речь идет в частности о летчиках, которые якобы отказались наносить удары по смешанным колоннам ЧВК и гражданских ( им якобы грозит уголовное преследование) и пограничников, которые не стали открывать огонь из стрелкового оружия по колонне из сотен единиц техники;

им якобы грозит уголовное преследование) и пограничников, которые не стали открывать огонь из стрелкового оружия по колонне из сотен единиц техники; «Нерешительность» в подавлении мятежа — повод, на основании которого проводят « чистки».

Пропагандистские каналы писали также об аресте заместителя Суровикина Андрея Юдина. Сам Юдин эту информацию опровергал, заявляя, что находится в отпуске. А 29 июня Венедиктов заявил, что Юдина уволили из российских вооруженных сил.

Канал CNN, также еще в конце июня, со ссылкой на эксклюзивные документы сообщал, что Суровикин вместе с, по меньшей мере, 30 другими высокопоставленными российскими военными и разведчиками были VIP-членами ЧВК Вагнера. Об этом писали и некоторые российские СМИ.

12 июля в британской разведке обратили внимание на то, что за два дня до этого начальник штаба ВКС РФ Виктор Афзалов, находясь в должности четыре года, впервые появился на публике, докладывая начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. Этот факт сочли доказательством того, что Суровикин все-таки арестован.

В этот день о том, что Суровикин арестован и не выходит на связь с родственниками больше двух недель сообщило и издание Верстка со ссыылкой на свой источники.

13 июля о том, что Суровикин был задержан вместе с еще 12 высокопоставленными военными сообщило издание WSJ.

По его данным, Суровикина и других военных задержали через несколько часов после начала марша вагнеровцев на Москву.

Источник издания сообщил, что бывшего командующего российскими оккупационными войсками содержат под стражей в Москве и допрашивают, но обыинений не предъявили. Он утверждает, что Суровикин знал о планах Пригожина, но сам в бунте не участвовал.

«Люди, знакомые с ситуацией» рассказали WSJ, что Суровикина не содержали в изоляторе, но неоднократно допрашивали, чтобы выяснить его роль в бунте Пригожина. Они говорят, что его могут освободить, когда Путин решит, что справился с последствиями мятежа.

Сообщается также, что часть из задержанных с Суровикиным высокопоставленных офицеров отпустили после допроса. ППри этом около 15 высокопоставленных российских военных отстранили от службы или уволили.

«Задержания — это очистка рядов тех, кому, как считается, больше нельзя доверять», — проццитировало WSJ слова одного из них.



Официально Кремль и Минобороны РФ задержание Суровикина и дргих россйиских офицеров не комментируют. Похоже, единственным российским официальным лицом хоть как-то прокомментировавшим происходящее с Суровикиным, стал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен», — заявил он.



По данным WSJ, заместителя Суровикина Юдина и заместителя начальника военной разведки генерал-лейтенанта Владимира Алексеева задерживали, но отпустили. При этом их оотстранили от службы и поместили под наблюдение, ограничив их передвижения.

Также издание пишет, что был задержан бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев, ранее занимавший пост заместителя министра обороны и присоединившийся к ЧВК Вагнера в конце апреля.