«Краш-тест на лояльность». Российские «военкоры» сообщили о волне чисток в армии и командовании РФ. ISW объясняет, чего добивается Кремль 29 июня, 09:06 Автозак на улицах Москвы во время бунта Евгения Пригожина, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Вероятный арест генерала Сергея Суровикина, командующего Военно-космическими силами РФ, и другие сообщения о преследовании нелояльных военных, свидетельствуют о начале масштабных чисток в вооруженных силах России после бунта Евгения Пригожина.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 28 июня.

В ISW предполагают, что после бунта Евгения Пригожина вовлеченные стороны все еще могут обсуждать детали заключенной «сделки». В частности мониторинговая группа Беларускі Гаюн 27 июня привела данные отслеживания полетов, согласно которым самолет Пригожина вылетел с белорусского аэродрома Мачулищи в сторону России, полетел в Москву, а затем немедленно вылетел в Санкт-Петербург. Российский военный преступник и бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин утверждал, что Пригожин вернулся в Россию для переговоров с неизвестными российскими официальными лицами и Советом командиров ЧВК Вагнера. ISW не может независимо подтвердить эти данные, но предполагает, что Пригожин мог ненадолго вернуться, чтобы проработать дополнительные детали сделки, заключенной белорусским диктатором Александром Лукашенко. Об этом свидетельствует и волна слухов в российском информационном пространстве относительно способа реализации договоренностей (Медуза сообщила, что вместе с Пригожиным в Беларусь якобы поехали только 1000 бойцов, а спутниковые снимки дали повод обсуждать строительство нового и якобы военного объекта в Осиповичском районе, который может быть тренировочным лагерем ЧВК Вагнера в Беларуси).

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Российские источники предположили, что мятеж ЧВК Вагнера уже имеет широкое влияние на структуру командования вооруженных сил РФ. Телеграм-канал Рыбарь, один из самых известных российских провоенных пабликов, утверждал, что бунт спровоцировал «масштабные чистки» среди командного состава вооруженных сил России, и что Минобороны России сейчас проходит «краш-тест» на лояльность. В этом сообщении были озвучены в частности такие слухи:

Фактическое руководство т.н. «СВО» осуществляет командующий ВДВ Михаил Теплинский

Валерий Герасимов формально сохраняет должность начальника Генерального штаба, но к решению вопросов т.н. «СВО» уже « не имеет отношения».



не имеет отношения». «Чистки» касаются не только руководящего состава, но и рядовых бойцов и офицеров: речь идет в частности о летчиках, которые якобы отказались наносить удары по смешанным колоннам ЧВК и гражданских ( им якобы грозит уголовное преследование) и пограничников, которые не стали открывать огонь из стрелкового оружия по колонне из сотен единиц техники.



им якобы грозит уголовное преследование) и пограничников, которые не стали открывать огонь из стрелкового оружия по колонне из сотен единиц техники. «Нерешительность» в подавлении мятежа — повод, на основании которого проводят « чистки».



Другой российский источник утверждает, что «атмосфера подозрительности окутала Генштаб», а приближенных к Валерию Герасимову обвиняют в нерешительности и провалах, тогда как приближенных к генералу армии Сергею Суровикину — в пособничестве мятежу. ISW отмечает, что не может подтвердить эти слухи, однако источники, которые их опубликовали, были в основном точными в своих предыдущих сообщениях об изменениях в составе российского командования. «Очевидно, что вооруженный мятеж продолжает иметь значительные последствия в информационном пространстве», — резюмируют аналитики.



28 июня появились сообщения о том, что российские власти арестовали Сергея Суровикина, что может свидетельствовать о стремлении Кремля очистить Минобороны от лиц, которые считаются нелояльными. New York Times также сообщила со ссылкой на чиновников, знакомых с данными разведки США, что Суровикин заранее знал о восстании, однако неизвестно, поддерживал ли он непосредственно усилия Пригожина. В таком случае обращение Суровикина к Пригожину с призывом прекратить бунт могло быть записано «под давлением, а не из-за поддержки российского военного руководства», предполагают в ISW.



Аналитики ISW прогнозируют, что отныне Кремль, вероятно, будет пытаться сбалансировать попытки смягчить широко распространенную в РФ критику и пренебрежение к руководству Минобороны (что и разжигало бунт ЧВК Вагнера), а также свои попытки лишить власти тех, кто, возможно, симпатизировал мятежу. Если же такой баланс будет трудно найти, Москва может выбрать только одну из целей — и в таком случае Кремль почти наверняка выберет попытку «зачистки» от нелояльных деятелей, несмотря на дальнейшее недовольство руководством Минобороны РФ. Сейчас Кремль может воспринимать непопулярность Валерия Герасимова и Сергея Шойгу как прямую угрозу способности Путина сохранить поддержку среди ключевых слоев электората и военных. В то же время, считают в ISW, Москва может сохранить за обоими ними формальные должности, чтобы не «узаконивать» бунт как успешное средство шантажа. В то же время Москва может уменьшить роль Герасимова в руководстве «СВО», поручив ему другие задачи — например, кадровые изменения в Минобороны с целью привлечь максимально лояльных Кремлю людей.

Если слухи о том, что фактическое руководство военными операциями РФ в Украине сейчас осуществляет командующий ВДВ Михаил Теплинский прадивы, то Кремль мог выбрать именно его кандидатуру из-за большой популярности среди российских рядовых и ультранационалистического сообщества РФ. В ISW напоминают, что ранее Теплинский командовал российскими силами в районе Бахмута, которые действовали там вместе с подразделениями ЧВК Вагнера. Впрочем, о его более общей поддержке вагнеровцев ничего не известно, а во время мятежа Пригожина он хранил молчание. Были сообщения, что в конце февраля Теплинский якобы выразил недовольство нынешним военным командованием непосредственно Путину, а в апреле 2023 года занял руководящую должность в военном командовании, став одним из самых известных «антигерасимовских» командиров, помимо Суровикина. Сейчас Теплинский якобы отвечает за те участки фронта, где российские войска обороняются от контрнаступательных операций ВСУ. Поэтому предположения о его фактическом назначении главным командиром театра военных действий в Украине могут свидетельствовать о двух причинах:

либо Кремль стремился вознаградить Теплинского за относительно эффективные оборонительные операции РФ в этих районах фронта

либо Москва ищет новое « публичное лицо» для своих операций в Украине, которое могло бы продемонстрировать хотя бы базовую военную компетентность, чтобы нивелировать то внимание, которое привлек к себе Пригожин на фоне боев за Бахмут.

Тем временем российская Госдума рассматривает дополнительные меры по усилению контроля над информационным пространством. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Яна Лантратова 27 июня заявила, что парламентарии предложат назначить орган, «уполномоченный следить за деятельностью блогеров». Лантратова также заявила, что депутаты Думы внесут дополнительный законопроект о регистрации блогеров как СМИ, что изменило бы круг прав и обязанностей блогеров.

По неподтвержденным данным, российская военная полиция якобы задержала в Сирии командующих тамошних сил ЧВК Вагнера. Хотя позже командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин и Телеграм-паблики, связанные с вагнеровцами, позже опроверг сообщения об арестах. Сейчас ISW не может независимо проверить эти заявления, признают в Институте.