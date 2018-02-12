Супругу Дональда Трампа-младшего госпитализировали в больницу. Она открыла конверт с неизвестным порошком

Ванесса Трамп сама сообщила в полицию о подозрительном конверте

В понедельник утром, 12 февраля, супруга сына президента США Дональда Трампа-младшего была госпитализирована в одну из больниц Нью-Йорка после того, как открыла конверт с неизвестным веществом белого цвета.

В полиции сообщили, что Ванесса Трамп позвонила в 911 после открытия письма, адресованного Дональду Трампу-младшему. Конверт был доставлен в их дом на Манхэттене, передает AP.

В заявлении отмечается, что жена Дональда Трампа-младшего почувствовала себя плохо, в частности, у нее появился кашель и началась тошнота.

Предварительный анализ порошка показал, что он не представляет угрозу.

Напомним, что в 2016 году в небоскреб Трамп-тауэр, принадлежащий президенту США Дональду Трампу, прислали конверт с неизвестным белым порошком.