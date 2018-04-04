Супруг королевы Елизаветы II успешно перенес операцию на бедре

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Принцу Филиппу сделали операцию на тазобедренном суставе

Принцу Филиппу сделали операцию на тазобедренном суставе

Супругу королевы Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу успешно провели операцию на бедре, сообщили в Букингемском дворце.

"Герцог Эдинбургский успешно перенес операцию по замещению тазобедренного сустава. На этой ранней стадии улучшение его состояния удовлетворительно", - цитирует Express заявление Дворца.

В заявлении отмечается, что 96-летний принц Филипп, вероятно, останется в больнице в течение нескольких дней.

Напомним, что 3 апреля принца Филиппа госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона для плановой операции на бедре.

Супруг Елизаветы II из-за проблемы с бедром пропустил участие в ряде запланированных мероприятиях. В частности, он отсутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове