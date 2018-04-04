Супруг королевы Елизаветы II успешно перенес операцию на бедре

Супругу королевы Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу успешно провели операцию на бедре, сообщили в Букингемском дворце.

"Герцог Эдинбургский успешно перенес операцию по замещению тазобедренного сустава. На этой ранней стадии улучшение его состояния удовлетворительно", - цитирует Express заявление Дворца.

В заявлении отмечается, что 96-летний принц Филипп, вероятно, останется в больнице в течение нескольких дней.

Напомним, что 3 апреля принца Филиппа госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона для плановой операции на бедре.

Супруг Елизаветы II из-за проблемы с бедром пропустил участие в ряде запланированных мероприятиях. В частности, он отсутствовал на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.