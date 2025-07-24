Супруги Макрон подали в суд США на блогера, которая утверждает, что первая леди Франции «родилась мужчиной»

Эммануэль и Брижит Макрон заявили, что подали иск после того, как Кэндис Оуэнс отклонила три требования опровергнуть клеветнические заявления (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в США иск о клевете против блогера Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что первая леди якобы родилась мужчиной . Об этом сообщает Reuters .

Иск Макронов сосредоточен на восьмисерийном подкасте Стати Брижит, который имеет более 2,3 миллиона просмотров на YouTube и связанных с ним публикациях в X.

Супруги заявили, что подкаст распространял «достоверно ложную и разрушительную ложь», в частности о том, что Брижит якобы украла чужую личность и перешла в женский пол, а Макроны якобы являются кровными родственниками.

Реклама

В иске в Верховный суд штата Делавэр президентская чета Франции отметила, что Кэндис Оуэнс развернула полную лжи «кампанию глобального унижения» с целью продвижения подкаста и расширения своей фан-базы.

Эта ложь включала в себя то, что Брижит родилась под именем Жан-Мишель Тронье, которое на самом деле принадлежит ее старшему брату.

Читайте также: Княгиня Шарлен и Брижит Макрон появились в изысканных вечерних платьях на государственном ужине

В своем подкасте Оуэнс ответила, что иск «переполнен фактическими неточностями» и является частью «очевидной и отчаянной пиар-стратегии», направленной на якобы очернение ее личности.

В то же время ее представитель назвал иск попыткой запугать блогера после того, как первая леди Франции отклонила неоднократные просьбы Оуэнс об интервью.

Блогерша также утверждает, что не знала о судебном иске, хотя на самом деле адвокаты обеих сторон общались с января.

Эммануэль и Брижит Макрон отметили, что подали иск после того, как Оуэнс отклонила три требования опровергнуть клеветнические заявления.

«Клеветническая кампания Оуэнс была направлена на то, чтобы преследовать и причинять боль нам и нашим семьям, а также привлечь к себе внимание и славу. Мы дали ей все возможности отказаться от этих утверждений, но она не захотела», — подчеркнули супруги.

Как пишет Reuters, чтобы выиграть дело о клевете в США, истцы должны доказать, что ответчики действовали с «фактическим злым умыслом», то есть знали, что опубликованная ими информация является ложной, или небрежно относились к ее правдивости.

Ранее стало известно, что Брижит Макрон обжалует оправдательный приговор для спиритической медиумки Амандин Рой и блогера Наташи Рей, которые утверждали, что она якобы родилась мужчиной.