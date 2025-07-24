Супруги Макрон подали в суд США на блогера, которая утверждает, что первая леди Франции «родилась мужчиной»
Эммануэль и Брижит Макрон заявили, что подали иск после того, как Кэндис Оуэнс отклонила три требования опровергнуть клеветнические заявления (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали в США иск о клевете против блогера Кэндис Оуэнс, которая утверждает, что первая леди якобы родилась мужчиной. Об этом сообщает Reuters.
Иск Макронов сосредоточен на восьмисерийном подкасте Стати Брижит, который имеет более 2,3 миллиона просмотров на YouTube и связанных с ним публикациях в X.
Супруги заявили, что подкаст распространял «достоверно ложную и разрушительную ложь», в частности о том, что Брижит якобы украла чужую личность и перешла в женский пол, а Макроны якобы являются кровными родственниками.
В иске в Верховный суд штата Делавэр президентская чета Франции отметила, что Кэндис Оуэнс развернула полную лжи «кампанию глобального унижения» с целью продвижения подкаста и расширения своей фан-базы.
Эта ложь включала в себя то, что Брижит родилась под именем Жан-Мишель Тронье, которое на самом деле принадлежит ее старшему брату.
В своем подкасте Оуэнс ответила, что иск «переполнен фактическими неточностями» и является частью «очевидной и отчаянной пиар-стратегии», направленной на якобы очернение ее личности.
В то же время ее представитель назвал иск попыткой запугать блогера после того, как первая леди Франции отклонила неоднократные просьбы Оуэнс об интервью.
Блогерша также утверждает, что не знала о судебном иске, хотя на самом деле адвокаты обеих сторон общались с января.
Эммануэль и Брижит Макрон отметили, что подали иск после того, как Оуэнс отклонила три требования опровергнуть клеветнические заявления.
«Клеветническая кампания Оуэнс была направлена на то, чтобы преследовать и причинять боль нам и нашим семьям, а также привлечь к себе внимание и славу. Мы дали ей все возможности отказаться от этих утверждений, но она не захотела», — подчеркнули супруги.
Как пишет Reuters, чтобы выиграть дело о клевете в США, истцы должны доказать, что ответчики действовали с «фактическим злым умыслом», то есть знали, что опубликованная ими информация является ложной, или небрежно относились к ее правдивости.
Ранее стало известно, что Брижит Макрон обжалует оправдательный приговор для спиритической медиумки Амандин Рой и блогера Наташи Рей, которые утверждали, что она якобы родилась мужчиной.