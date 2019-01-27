Супруг британской королевы извинился перед пострадавшей за вызванное им ДТП Сегодня, 11:00 650 Цей матеріал також доступний українською EPA Он извинился через 4 дня EPA

Супруг королевы Елизаветы принц Филипп извинился перед женщиной, пострадавшей из-за аварии с участием его автомобиля.

Об этом сообщает ВВС.

"Я хочу, чтобы вы знали, как мне жаль за аварию. Это произошло потому, что солнце было очень низко. В нормальных условиях я бы увидел авто, которое ехало навстречу. После аварии я был в шоке, но я счастлив, что никто из вас сильно не пострадал", - написал герцог.

Сразу после аварии женщина заявляла, что герцог даже не извинился перед ней.

Напомним, 17 января принц Филипп, будучи за рулем Land Rover, попал в ДТП неподалеку от имения Садрингем, в котором королевское семейство проводит рождественские и новогодние каникулы. Другим участником ДТП стал автомобиль Kia, обе его пассажирки получили повреждения и были доставлены в больницу. Издание Daily Mail написало, что, кроме женщин, в машине также находился 10-месячный ребенок, однако по сообщениям AFP , полиция Норфолка не подтвердила информацию о ребенке в Kia.