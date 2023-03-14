Сунак назвал поставку оружия Украине самым большим приоритетом Британии 14 марта, 05:57 Риши Сунак (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что самым большим приоритетом его правительства является продление военной помощи Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

"Нашим высоким приоритетом является продолжение предоставления военной помощи Украине, потому что их безопасность - это наша безопасность, и мы пойдем дальше, чтобы укрепить нашу устойчивость", - заявил Сунак.

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Среди современных вызовов для мира премьер-министр Британии назвал российскую агрессию, Китай, Иран и КНДР.

"Все это чревато созданием мира, который будет определяться опасностью, беспорядком и расколом", - заявил Сунак.

13 марта Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону в ближайшие два года на сумму 5 млрд фунтов (около 6 млрд долларов США).