Британия и Франция будут совместно обучать украинских морских пехотинцев 10 марта, 19:21 Риши Сунак и Эммануэль Макрон (Фото:Kin Cheung/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон договорились совместно проводить обучение морских пехотинцев из Украины.



Об этом сообщает Sky News.



"Мы договорились обучать украинских морских пехотинцев, помогая Украине получить решающее преимущество на поле боя и выиграть эту войну", – заявил Сунак.

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Макрон и Сунак также договорились работать, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин никогда больше не смог использовать энергетику как оружие.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время визита к президенту Франции Эмманюэлю Макрону заявил, что они стремятся оказать Украине дополнительную поддержку для «решающего преимущества на поле боя».

Сунак заявил, что Лондон и Париж взяли на себя лидерство по передаче Украине боевых танков — это «помогло поощрить других сделать то же самое».

«Дальнобойное вооружение было еще одним вопросом, в котором мы снова продвинулись вперед, потому что считаем: на этом этапе конфликта наличие такого вооружения вместе с танками очень важно», — подчеркнул он.

