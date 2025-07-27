Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сум, трое раненых

Этот удар стал вторым за день по областному центру (Фото: ГСЧС в Сумской области)

Вечером 26 июля российские войска нанесли очередной удар по Ковпаковскому району города Сумы, повредив объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, ранены по меньшей мере три человека.

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, в результате обстрела пострадали мирные жители. Предварительно известно, что травмы получили три человека. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Один из раненых, 43-летний мужчина, находится в состоянии средней тяжести, остальные проходят обследование.

Реклама

Этот удар стал вторым за день по областному центру. Ранее днем российский беспилотник ударил по зданию областной администрации в центре Сум. Обстрелы гражданской инфраструктуры в очередной раз подтверждают целенаправленную тактику РФ по террору мирного населения.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями о безопасности.



