За поддержку Путина: на Фиджи задержали суперъяхту Amadea российского олигарха Керимова 14 апреля, 09:49 Цей матеріал також доступний українською Арест яхты связан с санкциями против кремлевского режима за вторжение в Украину (Фото:itboat.com)

В порту Фиджи задержали суперъяхту Amadea, принадлежащую российскому олигарху Сулейману Керимову.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Reuters.

Власти тихоокеанского островного государства были предупреждены о приближении Amadea до того, как она пришвартовалась в порту Лаутока, поскольку против Керимова были введены санкции сразу нескольких стран, в том числе США, Великобритании и государств Евросоюза.

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Чтобы избежать ареста, 18 дней назад Amadea покинула Мексику.

Комиссар полиции Фиджи Ситивини Килихо рассказал, что в генеральную прокуратуру «обратилось иностранное правительство с просьбой о помощи в уголовном деле».

Санкции против Керимова, как и многих других российских олигархов, связанных с режимом Владимира Путина, были введены после вторжения РФ в Украину.

Сейчас полиция Фиджи допрашивает капитана Amadea и ее экипаж.

Информацию об аресте суперъяхты подтвердили и в посольстве США.

«США привержены поиску и аресту активов олигархов, которые поддерживали жестокую, неспровоцированную войну РФ против Украины. Мы и несколько наших партнеров из ЕС уже заморозили или арестовали многие активы этих олигархов. Мы тесно сотрудничаем по этому вопросу с правительствами и партнерами из частного сектора в Европе и во всем мире, включая Фиджи», — заявили в диппредставительстве.

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