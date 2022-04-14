За поддержку Путина: на Фиджи задержали суперъяхту Amadea российского олигарха Керимова

14 апреля, 09:49
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Арест яхты связан с санкциями против кремлевского режима за вторжение в Украину (Фото:itboat.com)

Арест яхты связан с санкциями против кремлевского режима за вторжение в Украину (Фото:itboat.com)

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В порту Фиджи задержали суперъяхту Amadea, принадлежащую российскому олигарху Сулейману Керимову.

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Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает агентство Reuters.

Власти тихоокеанского островного государства были предупреждены о приближении Amadea до того, как она пришвартовалась в порту Лаутока, поскольку против Керимова были введены санкции сразу нескольких стран, в том числе США, Великобритании и государств Евросоюза.

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Чтобы избежать ареста, 18 дней назад Amadea покинула Мексику.

Комиссар полиции Фиджи Ситивини Килихо рассказал, что в генеральную прокуратуру «обратилось иностранное правительство с просьбой о помощи в уголовном деле».

Санкции против Керимова, как и многих других российских олигархов, связанных с режимом Владимира Путина, были введены после вторжения РФ в Украину.

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Сейчас полиция Фиджи допрашивает капитана Amadea и ее экипаж.

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Информацию об аресте суперъяхты подтвердили и в посольстве США.

«США привержены поиску и аресту активов олигархов, которые поддерживали жестокую, неспровоцированную войну РФ против Украины. Мы и несколько наших партнеров из ЕС уже заморозили или арестовали многие активы этих олигархов. Мы тесно сотрудничаем по этому вопросу с правительствами и партнерами из частного сектора в Европе и во всем мире, включая Фиджи», — заявили в диппредставительстве.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Олигархи Россияне Санкции против России Фиджи Сулейман Керимов Яхта Война России против Украины

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