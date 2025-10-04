Еврейский Праздник Кущей или Суккот длится семь дней, в 2025 году он начинается с 6 октября.

По еврейскому календарю, праздник приходится на 15-й день нового года (15 тишрея), но его начинают отмечать на день раньше.

Особенностью праздника Суккот является заповедь жить в особом шалаше, называемом «сукА» в течение всех семи дней праздника — само название праздника переводится как «шалаш», поэтому его также называют Праздником Кущей.

Традиции этого праздника связаны с памятью об облаках, которые защищали народ от жаркого солнца Синайской пустыни во времена Исхода из Египта: в таком шалаше едят и пьют, устраивают пир, встречают гостей, танцуют и даже спят. Одно из толкований гласит, что, устанавливая шалаш возле дома, евреи присоединяются к тем, кто 33 века назад 40 лет скитался по пустыне и, придя затем в Землю обетованную, возделывал ее и радовался плодам, которые она дарила.

В Торе Суккот называется Праздником сбора урожая, а восьмой день после него — Шмини-Ацерет. О нем оворится: «В день восьмой (Шмини) праздник (Ацерет) будет у вас — никакой работы не делайте».

Согласно одной из версий, смысл праздника Суккот в том, чтобы человек помнил о бедности, даже будучи богатым, и чтобы он не возгордился. Считается также, что праздник помогает людям осознать свои слабости и указывает на важность сохранения веры.

Перед Суккотом евреи отмечают Йом-Кипур или Судный день, во время которого, по традиции, прощаются все грехи еврейского народа.

В праздничных шалашах на Суккот трапезничают, спят и встречают гостей. Шалаши на праздник можно увидеть почти везде — во дворах, на балконах и верандах, и даже на автомобильных стоянках.

У такого шалаша должно быть как минимум три стены, он должен быть расположен под открытым небом, а не внутри дома, под навесом или под деревом. Крышу шалаша традиционно делали из веток или камыша, но сейчас ее часто делают из современных материалов. По традиции, крыша должна защищать от солнца, но при этом сквозь нее должен попадать дождь и быть видны звезды, чтобы напомнить верующим, что их жизнь в руках Бога.

Если дождь заливает шалаш, его можно оставить. Кроме того, от выполнения заповеди пребывания во временном жилище освобождены больные, путешественники и женщины.

Важной традицией на Суккот является чтение Моисеевых Законов. В первый и последний день праздника запрещается работать.

Также существует традиция угощать бедных студентов, изучающих Тору.

Во время праздника Суккот выполняют ритуал «вознесение лулава», во время которого принято говорить благословение четырем видам растений. Для этого нужны этрог (цитрон), лула (ветвь финиковой пальмы), адас (ветвь мирта) и арава (ветвь ивы), которые вместе символизируют единство нации.

Этрог, имеющий и вкус, и запах, символизирует евреев, знающих Тору и совершающих добрые дела, лист финиковой пальмы, делающий плод сладким, но без запаха, — верующих, знающих Тору, но не совершающих добрых дел, мирт — ароматное, но несъедобное растение символизирует евреев, не знающих Тору, но совершающих добрые дела, а ива, не имеющая ни вкуса, ни запаха — символ евреев, не знающих Тору и не совершающих добрых дел.

Еще одно толкование связывает эти растения с частями человеческого тела, согласно нему этрог — сердце, тонкий и прямой пальмовый лист — позвоночник, мирт с его овальными листочками — глаза, а ива — губы.

Во время «вознесения лулава» нужно взмахнуть этими растениями, собранными вместе, поочередно в направлении каждой из четырех сторон света, а также вверх и вниз. Этот обряд выполняют в каждый из семи дней Суккот, кроме субботы.

В первый вечер праздника ужин начинают с благословения на хлеб. Главными блюдами, с которых непременно начинают трапезу, считаются хала (хлеб), вино и мед. К праздничному столу принято подавать плоды нового урожая и блюда из них.

На восьмой день от начала празднования Суккот евреи завершают ежегодный цикл чтения Торы и начинают чтение священной книги с начала.