«Товарищ майор испытал чувство тревоги». Как в РФ дают огромные сроки за непубличные высказывания о Путине, армии и войне в Украине 24 марта, 19:03 Сюжет Эксклюзив NV Сергей Ведель (Фото:Мемориал-ПЗК)

38-летний Сергей Ведель стал первым россиянином, которого в 2022 году арестовали по ст. 207.3 Уголовного кодекса — распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ. После вторжения российских войск в Украину он беседовал со знакомыми и возмущался убийствами мирных жителей. Выяснилось, что телефон Веделя прослушивала ФСБ, а значит, по версии следствия, это были не личные разговоры, а публичное распространение фейков.



Всего за год около 200 россиян стали фигурантами дел о «фейках» и «дискредитации» вооруженных сил страны-агрессора.

NV рассказывает историю Сергея Веделя и приводит другие случаи арестов, доказывающие, что о частной жизни и праве высказывать свое мнение в России можно забыть.

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Ведель (ранее его фамилия была Клоков) родился в 1984 году в Ирпене. Его отец — военный, участник войны в Афганистане, мать — медработник. Сергей жил с женой и детьми в Москве. Его должность — техник главного управления МВД города. Сам он говорил, что был водителем одного из высших чинов главка.