Судмедэксперты опознали тело футболиста Эмилиано Сала
Судмедэксперты полиции Дорсета сообщили, что одно из тел обнаруженных при крушении самолета над Ла-Маншем, принадлежит футболисту Эмилиано Сала.
Полиция сообщила об опознании родственникам футболиста.
"Тело, доставленное в порт Портленд было официально идентифицировано судмедэксертом Дорсета как футболист Эмилиано Сала", - сообщили в полиции.
Ранее стало известно, что на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.
Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.
Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.
Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.