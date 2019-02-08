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Судмедэксперты опознали тело футболиста Эмилиано Сала

Сегодня, 02:54
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ЕРА

Судмедэксперты полиции Дорсета сообщили, что одно из тел обнаруженных при крушении самолета над Ла-Маншем, принадлежит футболисту Эмилиано Сала.

Полиция сообщила об опознании родственникам футболиста.

"Тело, доставленное в порт Портленд было официально идентифицировано судмедэксертом Дорсета как футболист Эмилиано Сала", - сообщили в полиции.

Ранее стало известно, что на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.

Теги:   Авиакатастрофа Ла-Манш Футбол

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