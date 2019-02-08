Судмедэксперты опознали тело футболиста Эмилиано Сала Сегодня, 02:54 107 Цей матеріал також доступний українською ЕРА ЕРА

Судмедэксперты полиции Дорсета сообщили, что одно из тел обнаруженных при крушении самолета над Ла-Маншем, принадлежит футболисту Эмилиано Сала.

Полиция сообщила об опознании родственникам футболиста.

"Тело, доставленное в порт Портленд было официально идентифицировано судмедэксертом Дорсета как футболист Эмилиано Сала", - сообщили в полиции.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P 7 февраля 2019 г.

Ранее стало известно, что на дне пролива Ла-Манш среди обломков самолета, в котором летел футболиста Эмилиано Сала, обнаружили тело погибшего.

Напомним, 21 января над Ла-Маншем исчез самолет, на борту которого находились нападающий Кардиффа Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон. Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, который летел из Нанта в Кардифф, исчез с радаров в районе островов Каскетс.

Впоследствии спасатели прекратили поиски пропавшего над Ла-Маншем самолета PA 46 Malibu.

Позже удалось собрать более 300 тысяч евро и семья Эмилиано Салы решила начать подводные поиски.