Судья Верховного суда США упала в кабинете и сломала три ребра

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург сломала три ребра в результате падения на рабочем месте.

Как сообщает AP, 85-летння судья упала в своем кабинете в среду вечером, 7 ноября. На следующее утро она почувствовала дискомфорт и обратилась за медицинской помощью.

Гинзбург госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Результаты медобследования показали, что у нее сломаны три ребра.

В 2012 году Гинзбург сломала два ребра. Она дважды проходила антираковую терапию. В 2014 году ей провели стентирование, чтобы разблокировать артерию.

Рут Гинзбург - одна из девяти членов высшей судебной инстанции США, является самой старой судьей Верховного суда. Гинзбург была назначена президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году, став второй в истории женщиной-судьей в Верховном суде.

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