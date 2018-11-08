Судья Верховного суда США упала в кабинете и сломала три ребра

Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург сломала три ребра в результате падения на рабочем месте.
Как сообщает AP, 85-летння судья упала в своем кабинете в среду вечером, 7 ноября. На следующее утро она почувствовала дискомфорт и обратилась за медицинской помощью.
Гинзбург госпитализировали в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Результаты медобследования показали, что у нее сломаны три ребра.
В 2012 году Гинзбург сломала два ребра. Она дважды проходила антираковую терапию. В 2014 году ей провели стентирование, чтобы разблокировать артерию.
Рут Гинзбург - одна из девяти членов высшей судебной инстанции США, является самой старой судьей Верховного суда. Гинзбург была назначена президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году, став второй в истории женщиной-судьей в Верховном суде.
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