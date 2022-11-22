«Герой» путинской России. Судимый за убийство двух женщин боец ЧВК Вагнера получил «орден мужества» — СМИ 22 ноября, 17:39 Центр ЧВК Вагнера в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS/Igor Russak)

Завербованный в частную военную компанию Вагнера заключенный Константин Киселев получил «орден мужества» в РФ, сообщает издание Важные новости со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, он был осужден за убийство двух женщин.

Киселев записался в ЧВК Вагнера в октябре 2022 года, когда в колонию приезжал ее владелец Евгений Пригожин. Позже преступника наградили орденом и дали должность командира за то, что он единственным из подразделения выжил во время артиллерийского обстрела.

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Жена Киселева заявила, что орден ему вручал лично Пригожин.

В сентября 2017 года Киселев был осужден за убийство и «причинение смерти по неосторожности» — в ноябре 2016 года он пьяным пришел в гости к знакомой по фамилии Соколова и набросился на ее друга за то, что ему сразу не открыли дверь.

Когда Соколова попыталась вступиться за приятеля, Киселев нанес ей множество ударов деревянной палкой по голове, затем взял нож и нанес не менее 29 ран в область головы, груди и других частей тела. От полученных травм женщина скончалась. Потом Киселев «непреднамеренно задушил находящуюся в гостях свидетельницу».

Его приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

19 ноября Медиазона сообщила, что общее количество заключенных в российских исправительных учреждениях в сентябре и октябре сократилось на 23 тысяч человек. Это может быть связано с вербовкой ЧВК Вагнера зеков на войну против Украины.

18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Белгородской области начали активно вербовать работников промышленных предприятий в ЧВК Вагнера. Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.