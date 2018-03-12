Судьи Конституционного суда РФ получили повестки о вызове в Генпрокуратуру Украины из-за аннексии Крыма

Конституционный суд Российской Федерации получил повестки о вызове своих судей в Генпрокуратуру Украины по делу об аннексии Крыма.

Об этом сообщил представитель российского судебного органа, пишут РИА Новости.

"Пакет от Генпрокуратуры Украины получен", - уточнили там.

Напомним, главная военная прокуратура сообщила о подозрении главе Конституционного суда Российской Федерации и еще 18 судьям судебного органа по делу об аннексии Крыма.

Сообщение о подозрении, а также повестки о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта были доставлены по месту работы судей с помощью курьерской службы международной доставки, а также продублированы на электронную почту ведомства.

В случае неявки в Главную военную прокуратуру в определенный срок без уважительных причин подозреваемые будут объявлены в розыск.

Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства.

Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.