В Судане из тюрьмы сбежали чиновники, выдачу которых ждет суд в Гааге. Среди них может быть экс-президент аль-Башир 26 апреля, 08:34 Омар аль-Башир (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo)

В охваченном вооруженным конфликтом Судане бывшие военные и политики, выдачу которых несколько лет ждал Международный уголовный суд в Гааге, вышли из тюрьмы. Среди них может быть экс-президент Омар аль-Башир, обвиняемый в геноциде и преступлениях против человечества.



Об этом заявил находившийся среди них суданский экс-чиновник Ахмед Харун во вторник, 25 апреля, сообщает Reuters.

По его словам, беглецы «возьмут на себя ответственность за собственную защиту» и готовы предстать перед судом, когда он заработает.

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Информация о том, что заключенные в тюрьме Кобер сбежали оттуда, появилась в начале этой недели. СМИ писали, что ее атаковали силы быстрого реагирования (RSF).

Есть ли среди них аль-Башир, пока точно неизвестно. Как пишет The Guardian, одна из враждующих сторон настаивает, что его освободили, другая — что он в «безопасном месте». Военные заявили AP, что экс-президента Судана и руководящих чиновников его режима ранее перевели в военный госпиталь в Хартуме под усиленную охрану ради их собственной безопасности. Сейчас их местонахождение неизвестно.

Омар Аль-Башир бессменно руководил Суданом с 1989 года, пока его не отстранили от должности в 2019-м после массовых многомесячных протестов. Впервые ордер на его арест главный прокурор МУС выдал в 2009 году — его обвиняют в геноциде и военных преступлениях. Это же сделали и в 2010-м, однако в 2014-м дело пришлось приостановить из-за отсутствия поддержки со стороны Совета Безопасности ООН.

В августе 2021 года правительство Судана пообещало выдать аль-Башира и других чиновников суду в Гааге.

