Стюардесса написала об «украинских заложниках» в Судане. МИД данные не подтвердил 15 апреля, 17:58 МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/flickr)

На фоне попытки военного переворота в Судане в международном аэропорту Хартума были члены украинского авиационного экипажа. Их удалось вывезти в безопасное место.

Об этом в комментарии NV сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Ряд СМИ распространил сообщение украинской стюардессы о якобы захвате украинских заложников в Хартуме: «Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся», — говорилось в ее сторис в Instagram. Николенко заявил, что эта информация не подтверждается.

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О членах экипажа, вывезенных из аэропорта, заботится украинский почетный консул в Судане. МИД рекомендует украинцам не ехать в страну на фоне обострения ситуации с безопасностью. А тем, кто там находится, — оставаться дома и не посещать районы возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

«МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле», — подчеркнул Николенко.

В Судане — попытка нового военного переворота. 15 апреля после нескольких дней напряженности в Хартуме произошли столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (RSF). Последние заявили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию командующего армией и международный аэропорт в столице. На улицах заметили бронетехнику, в небе — истребители; очевидцы говорят о перестрелках. Медики заявили о гибели трех гражданских.