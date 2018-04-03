Суд вынес первый приговор по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США

Федеральный судья в Вашингтоне приговорил адвоката Алекса ван дер Цваана к 30 суткам заключения за дачу ложных показаний в деле против бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Как сообщает AP, это первый приговор, вынесенный в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

Напомним, что адвокат Алекс ван дер Цваан признал себя виновным в даче ложных показаний о связях с бывшим сотрудником избирательного штаба Дональда Трампа Риком Гейтсом и человеком, которого ФБР считает офицером российской военной разведки.

Гейтс был бывшим советником в избирательном штабе президента США Дональда Трампа и давним партнером Пола Манафорта.

Неизвестный российский разведчик, по данным следствия, также работал в лоббистской фирме Манафорта в Украине в сентябре и октябре 2016 года.

Алекс ван дер Цваан в 2012 году работал в юридической фирме, нанятой Украиной по делу экс-премьера Юлии Тимошенко.