Суд во Франции оставил под стражей российского акциониста Павленского

В четверг, 1 марта, апелляционный суд Парижа оставил в силе решение о продлении ареста художника Петра Павленского, но заседание состоялось в открытом режиме, чего подсудимый добивался, объявив голодовку, сообщает RFI.

Суд аргументировал решение о продлении ареста отсутствием гарантий того, что Павленский будет являться по требованию следователей на допросы, а также возможностью рецидива со стороны обвиняемого.

Как сообщается, заседание началось с рассмотрения ходатайства Павленского сделать слушания о предварительной мере пресечения открытыми. Против этого выступала прокурор, протестовавшая против медиатизации процесса. Адвокат художника Доминик Бейретер-Минков отметила, что открытость слушаний является нормой, а суд за закрытыми дверями - это исключение.

В сообщении напоминается, что именно против закрытого характера заседаний Павленский объявил 9 февраля сухую голодовку, которую держал 13 дней.

"Самое главное - это то, что теперь открыты двери. Процесс стал открытым. Как сказал Петр, мы победили. Остается он в заключении или нет - это уже не так важно. Потому что важным было сделать правосудие прозрачным и открытым для всех. Это то, что произошло сегодня", - прокомментировала решение суда соратница Павленского Оксана Шалыгина.

Напомним, Павленский был задержан французской полицией после того, как поджег в Париже здание Банка Франции. Вместе с художником также была арестована его спутница Оксана Шалыгина. Они обвиняются в "разрушении чужого имущества опасным для людей способом". Шалыгина была освобождена из-под ареста в начале января под подписку о невыезде.

Наибольшую известность российский художник-акционист получил после своей акции с поджогом двери здания ФСБ на Лубянке в Москве. После этого суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей ($7,6 тысячи). Позже он покинул Россию, заявив, что там ему грозит уголовная ответственность по сфабрикованному делу.