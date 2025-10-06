Суд Варшавы продлил арест украинцу, обвиняемому в подрыве Северных потоков

Варшавский суд 6 октября продлил на 40 дней арест украинца Владимира Журавлева, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрывам на газопроводах Северный поток . Об этом заявила BBC News Украина жена задержанного.

«Решение о продлении срока содержания под стражей господина Владимира Ж., к сожалению, не стало для нас неожиданностью. Хочу подчеркнуть, что суд продлил срок содержания под стражей не на 100 дней, а на 40 дней», — заявил адвокат украинца польскому изданию Onet.

BBC News Украина пообщалась с женой задержанного — Юлианой Журавлевой, которая подтвердила, что речь идет именно о ее муже, Владимире Журавлеве.

Его личность также подтвердил украинский адвокат Николай Катеринчук — основатель юридической компании Катеринчук, Моор & Партнеры, который с прошлого года предоставлял Владимиру юридические консультации.

По словам Юлианы, супруги уже более трех лет проживают в Польше.

30 сентября газета Rzeczpospolita сообщила, что в Польше задержали украинца Владимира Ж., которого Германия подозревает в причастности к взрыву на газопроводе Северный поток. Правоохранители задержали мужчину в Прушкуве. Его доставили на допрос в окружную прокуратуру в Варшаве. Мужчина был в розыске на основании европейского ордера на арест, выданного немецким судом.

Инфографика: NV

27 августа Die Zeit, ARD и Süddeutsche Zeitung опубликовали расследование, в котором отмечалось, что в Германии установили личности всех подозреваемых в подрыве Северных потоков. Шестерым гражданам Украины выдали ордера на арест.

Как сказано в публикации, ордера на арест должны получить четыре водолаза, специалист по взрывчатке, капитан судна и руководитель группы диверсантов. По данным расследования, всего в операции участвовали семь человек.