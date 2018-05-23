Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Суд в Нью-Йорке запретил президенту США Дональду Трампу блокировать в Twitter пользователей, критикующих его решения, передает NBC News.

"Мы придерживаемся мнения, что аккаунт @realDonaldTrump - это интерактивное пространство, где многие пользователи напрямую получают доступ к сообщениям президента. И, согласно доктрине, принятой Верховным судом, такое пространство является "публичным форумом", и блокировка истцов на основании их политических взглядов является дискриминацией и нарушает Первую поправку (защищающую свободу слова и самовыражения)", - сообщила судья Наоми Рейс Бучвалд.

Представитель департамента юстиции США, который отстаивал право Трампа на выбор аудитории для собственных площадок в соцсетях, заявил, что ведомство несогласно с решением суда и "готовится к последующим шагам".

Как сообщается, иск против Трампа и представителей его администрации был подан в июле 2017 года правозащитной организацией Knight First Amendment Institute.

Организация представляла семерых пользователей Twitter, которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой. В заявлении говорилось, что блокируя подписчиков в Twitter, Трамп нарушает положения Первой поправки к Конституции США, которая гарантирует право на свободу слова и выражение протеста.

"Мы удовлетворены решением суда. Практика президента по блокированию критиков в Twitter является пагубной и неконституционной, и мы надеемся, что это решение приведет к ее прекращению", - заявил исполнительный директор Knight Institute Джамиль Джаффер.

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