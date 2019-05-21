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Суд в США обязал бухгалтерскую фирму предоставить Конгрессу финансовые отчеты Трампа

Сегодня, 02:07
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Суд в США обязал бухгалтерскую фирму предоставить Конгрессу финансовые отчеты Трампа - фото

REUTERS / Joshua Roberts

Команда Трампа может обжаловать решение соответствующим образом в судебном порядке

Окружной суд Вашингтона обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу имеющиеся у нее финансовые отчеты Дональда Трампа за период, когда он еще не был президентом.

Об этом сообщает CNN.

«В 41-страничном судебном решении судья Амит Мехта из окружного суда столицы отклонил попытку Трампа блокировать повестку комитета, отметив, что Конгресс имеет полномочия проводить расследование в отношении президента», — отмечается в сообщении.

Как отмечает телеканал, данное решение может стать основой для других судей в рассмотрении вопросов, где президент и его аппарат пытаются ограничить Конгресс в получении финансовой документации о деятельности Трампа, в частности, в налоговой службе и банках.

«Просто нельзя представить, чтобы Конституция, которая предоставляет Конгрессу полномочия сместить президента при различных причинах, в том числе из-за преступных действий, лишала бы Конгресс полномочий проводить против него расследование из-за незаконных действий — в прошлом или сейчас», — заявил судья.

В то же время сообщается, что команда Трампа может обжаловать решение соответствующим образом в судебном порядке.

Теги:   Конгресс США США Дональд Трамп

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